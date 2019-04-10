17 фото о том, как доброта и современные технологии помогают людям с инвалидностью

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Возможности некоторых людей ограничены проблемами со здоровьем — даже обычные ступеньки могут стать для них непреодолимым препятствием. К счастью, талантливые ученые и просто неравнодушные люди создают устройства и технологии, помогающие сделать жизнь более комфортной.

Редакцию AdMe.ru растрогали душевные истории о помощи людям с инвалидностью. Надеемся, они вдохновят вас на добрые поступки.

1. Инженеры «Сколково» создали для 6-летней Алисы из Челябинска киберруку. Теперь она может рисовать

2. Столик для пикника, спроектированный для людей на колясках

3. Такой браслет в Испании носят люди, имеющие проблемы со здоровьем. В случае опасности код на нем расскажет, как оказать первую помощь и связаться с родственниками

4. Смотровая площадка в Неаполе позволит узнать о достопримечательностях людям с нарушениями зрения

5. Маргарита лишилась рук вследствие жестокого обращения супруга. Неравнодушные люди оплатили ей поездку в Германию и приобретение современных протезов

6. Это Игорь. Уже 15 лет он заботится о своем парализованном друге. Настоящие герои бывают не только в кино

7. А это Катя. И ее друзья, которые создали график дежурств и регулярно водят подругу в цирк, театр и кафе

8. Для радости нужно меньше, чем мы привыкли думать

9. Первой мечтой Антона была возможность жить дома, а не в реанимации, второй — попасть на концерт группы «Сплин». И обе они исполнились

10. Музыкант из Анголы зарабатывает на жизнь ремонтом квартир, а в свободное время устраивает бесплатные концерты в домах престарелых и инвалидов Челябинска

11. Казалось бы, проще некуда. Но без такого приспособления люди на колясках не смогут купаться в море

12. Бионические протезы делают жизнь более комфортной

13. Алексей организовывает путешествия для людей с инвалидностью, доказывая, что границы существуют только в голове

14. Парень из России производит электроприставки для инвалидных колясок

15. Наконец жесты можно передавать голосом

До чего дошел прогресс: американские школьники собрали электронные перчатки, превращающие язык жестов в голос! pic.twitter.com/aBtqpBgmX7 — MAXIM (@ru_maximonline) March 20, 2019

16. В таком бассейне будет комфортно всем

17. Но самое важное, что мы можем подарить другим, — это любовь и забота. Вот что по-настоящему бесценно

А как поддерживают людей с инвалидностью в вашем городе? Поделитесь историями в комментариях.