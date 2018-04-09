17 фото, из-за которых вы испытаете легкий дискомфорт

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«Перфекционизм — дар или проклятие?» — так бы мог называться какой-нибудь мировой бестселлер, за которым очереди были бы похлеще, чем за новым iPhone. Так уж вышло, что число людей, стремящихся во всем к совершенству, в последнее время резко возросло. Больше них только число вещей, которые вносят в этот мир хаос и разрушение на едва уловимом уровне.

AdMe.ru собрал 17 раздражающих снимков, способных вывести из себя даже начинающего перфекциониста.

1. Можно услышать, как этот скотч смеется над вами

2. Больно смотреть на это

3. «Коллега вернул одолженный степлер со словами: „Там скобы закончились“»

4. Извечная проблема

5. Кто, ну кто придумал такие «открывашки» на бутылках?!

6. Еще скажите, что у вас не закоротило при виде этого

7. Пластик, в котором еще тонна пластика, — перебор

8. Представьте себе, это чьи-то школьные парты

9. Лучше бы эта дорожка вела в никуда

10. Молоко с кубиками льда, как вам такое?

11. Пылинка, которая осталась под защитным стеклом

12. Этого соседа недолюбливает весь район

13. Неужели они думают, что мы не заметим разницы?

14. Кто так разрезает пиццу?!

15. Лифт, в котором можно отдать концы

16. Не докрутили, а нам теперь жить с этим

17. Нет, вы это тоже видите?!

Какое фото подействовало на вас так же, как красная тряпка на быка?