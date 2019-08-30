17 фото, которые показывают, как выглядели известные политики в молодости
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За жизнью политиков следят миллионы людей, а их имена не сходят с первых полос газет. Но даже сильные миры сего когда-то были подростками, ходили на свидания, влюблялись, а в их альбомах хранятся весьма занятные снимки.
Редакция AdMe.ru исследовала фотоархивы и отыскала фотографии известных политиков в молодости.
1. 45-й президент США Дональд Трамп
2. 37-й президент США Ричард Никсон
3. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев
4. Политический лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
5. Мэр Москвы Сергей Собянин
6. 35-й президент США Джон Кеннеди
7. 42-й президент США Билл Клинтон
8. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
10. Бывший руководитель правительства Тибета Далай-лама
11. Кубинский государственный деятель Эрнесто Че Гевара
12. 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили
13. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун
14. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев
15. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
16. 40-й президент США Рональд Рейган
17. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко
Кто, на ваш взгляд, изменился больше всего?
Фото на превью Aleksandr Prokopienko / East News, AP / Associated Press / East News