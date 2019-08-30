17 фото, которые показывают, как выглядели известные политики в молодости

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За жизнью политиков следят миллионы людей, а их имена не сходят с первых полос газет. Но даже сильные миры сего когда-то были подростками, ходили на свидания, влюблялись, а в их альбомах хранятся весьма занятные снимки.

Редакция AdMe.ru исследовала фотоархивы и отыскала фотографии известных политиков в молодости.

1. 45-й президент США Дональд Трамп

2. 37-й президент США Ричард Никсон

3. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев

4. Политический лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

5. Мэр Москвы Сергей Собянин

6. 35-й президент США Джон Кеннеди

7. 42-й президент США Билл Клинтон

8. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

10. Бывший руководитель правительства Тибета Далай-лама

11. Кубинский государственный деятель Эрнесто Че Гевара

12. 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили

13. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун

14. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев

15. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

16. 40-й президент США Рональд Рейган

17. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко

Кто, на ваш взгляд, изменился больше всего?

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