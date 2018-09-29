17 взрослых звезд, которые моментально превращаются в маленьких детей, когда рядом их родители

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Какой бы огромной популярностью ни обладали знаменитости, есть люди, рядом с которыми они всегда остаются простыми мальчишками и девчонками, даже если им при этом уже далеко за 30. Эти люди — их родители. А благодаря инстаграму звезды стали к нам ближе, и многие из них охотно делятся своими домашними фотографиями.

AdMe.ru просмотрел звездные аккаунты и собрал трогательные фото знаменитостей со своими папами и мамами.

Хью Джекман с 8 лет рос без матери, поэтому папа стал его самым близким человеком

Теперь ясно, в кого Крис Пратт такой очаровашка!

Мама Орландо Блума кормит своих любимых мужчин настоящим английским завтраком

Самое уютное место в мире для Натальи Водяновой

Рядом с родителями Виктория Бекхэм снимает свое вечное strong face

Обладательница одной из самых красивых улыбок Голливуда — Ева Мендес со своей мамой

Папина дочка Джессика Альба

С юмором у папы, кстати, все в порядке

Ченнинг Татум — любимый мамин хулиган

Нет сомнений, от кого унаследовала свою фирменную улыбку Риз Уизерспун

Три поколения Дауни на одном фото

Блейк Лайвли с мамой словно озорные сестры

Угадайте, кто самый преданный фанат Криштиану Роналду

Дэвид и Сандра Бекхэм отлично проводят время вместе

Красавчик Энсел Эльгорт обожает отца, но переживает, что унаследует «фирменные» руки Эльгортов

Рядом с мамой Райан Рейнольдс превращается в настоящего заиньку

И надо отметить, что чувство юмора у них — это семейное

Такие домашние и такие мамины — Белла и Джиджи Хадид

Видео, которое нас растрогало: Белла Хадид отложила все дела, чтобы сделать своей бабушке, борющейся с раком, сюрприз на день рождения