17 взрослых звезд, которые моментально превращаются в маленьких детей, когда рядом их родители
Какой бы огромной популярностью ни обладали знаменитости, есть люди, рядом с которыми они всегда остаются простыми мальчишками и девчонками, даже если им при этом уже далеко за 30. Эти люди — их родители. А благодаря инстаграму звезды стали к нам ближе, и многие из них охотно делятся своими домашними фотографиями.
AdMe.ru просмотрел звездные аккаунты и собрал трогательные фото знаменитостей со своими папами и мамами.
Хью Джекман с 8 лет рос без матери, поэтому папа стал его самым близким человеком
Теперь ясно, в кого Крис Пратт такой очаровашка!
Мама Орландо Блума кормит своих любимых мужчин настоящим английским завтраком
Самое уютное место в мире для Натальи Водяновой
Рядом с родителями Виктория Бекхэм снимает свое вечное strong face
Обладательница одной из самых красивых улыбок Голливуда — Ева Мендес со своей мамой
Папина дочка Джессика Альба
С юмором у папы, кстати, все в порядке
Ченнинг Татум — любимый мамин хулиган
Нет сомнений, от кого унаследовала свою фирменную улыбку Риз Уизерспун
Три поколения Дауни на одном фото
Блейк Лайвли с мамой словно озорные сестры
Угадайте, кто самый преданный фанат Криштиану Роналду
Дэвид и Сандра Бекхэм отлично проводят время вместе
Красавчик Энсел Эльгорт обожает отца, но переживает, что унаследует «фирменные» руки Эльгортов
Рядом с мамой Райан Рейнольдс превращается в настоящего заиньку
И надо отметить, что чувство юмора у них — это семейное
Такие домашние и такие мамины — Белла и Джиджи Хадид
Видео, которое нас растрогало: Белла Хадид отложила все дела, чтобы сделать своей бабушке, борющейся с раком, сюрприз на день рождения
Какое семейное фото звезд (кроме Райана Рейнольдса) вам понравилось больше всего?
Фото на превью thehughjackman / Instagram, natasupernova / Instagram