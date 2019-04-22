17 фактов об устройстве нашей реальности, с которыми вас забыли ознакомить в школе

52 0

64

17.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В нашей Вселенной полно чудес, для которых не хватает места на страницах учебников. И с каждым днем жизнь не устает преподносить сюрпризы даже тем, кто знает об устройстве всего на свете. Например, вы когда-нибудь задумывались над тем, зачем гусеницы маршируют друг за другом в круг, из-за чего кожа на шрамах никогда не потеет и по какой причине по ночам французские виноделы разжигают тысячи костров в своих виноградниках?

Мы в AdMe.ru любим наблюдать за миром, полным чудес, и делимся с вами самыми яркими впечатлениями и открытиями.

17. Под водой кровь меняет цвет

Кровь на глубине 20 м кажется коричневой, а если опуститься на 40–50 м под воду, то будет выглядеть зеленой. Толща воды работает как фильтр: лучше всего пропускает только зеленые и синие лучи. В результате красный цвет исчезает уже на глубине 3 м. Этот факт повлиял не только на работу производителей приманок для рыб, но и заинтересовал ученых, которые не так давно выяснили, что рыбы видят лучше нас под водой и воспринимают оттенки цветов, не различимые нами.

16. По черепам китов ученые отслеживают эволюцию человека

Что придет вам на ум, если вы обнаружите череп кита в сердце Африки, на расстоянии почти в 800 км от океана и на высоте 640 м над уровнем моря? По мнению ученых, в прошлом здесь текла полноводная река, по которой древний кит случайно проплыл вверх, к горам, но уже не смог вернуться обратно. Это произошло в момент, когда Земля меняла свой облик: леса превращались в саванны, горы росли, а древним людям пришлось спуститься с деревьев. Благодаря анализу останков кита, удалось определить, что этот этап в эволюции человека произошел около 17 млн лет назад.

15. Это самая большая кошка в мире, которая весит почти 0,5 т и за один прыжок преодолевает сразу 6 м

Так выглядит лигр — детеныш льва-самца и тигрицы-самки. Сегодня это крупнейший представитель кошачьих. У лигров редко вырастает львиная грива, но, как и тигры, они умеют и любят плавать.

14. Даже во время арктических морозов температура внутри иглу может достигать +20 °C

На строительство иглу уходит примерно час, и его можно сделать в одиночку. Чтобы удерживать внутри тепло и при этом вентилировать такое жилище, вход внутрь прокладывается через коридор, который уходит вглубь снежного сугроба. В результате с улицы нужно фактически нырнуть, спустившись ниже уровня пола, а затем подняться внутрь иглу.

13. На вершине Эвереста можно найти останки морских существ

Сегодня Эверест — это самая высокая точка планеты, поднимающаяся на 8 848 м ввысь. Но 450 млн лет назад это было дно океана, которое медленно начало расти вверх, примерно по 11 см в год. Впервые это официально подтвердилось в 1924 году, когда проводник Ноэль Оделл нашел здесь окаменелости древних морских существ.

12. Искусственные деревья использовались как наблюдательные посты во время Первой мировой войны

Первыми маскировать наблюдательные посты под деревья начали французы, затем технологию освоили англичане и немцы. Чтобы враг не заметил изменений в ландшафте, фальшдеревья устанавливали по ночам на месте настоящих. Их изучали и делали пометки, чтобы в мастерской изготовить максимально похожую копию. Эти конструкции были настолько удачным решением, что ни один из постов не был обнаружен противником.

11. Шрам не может потеть. Поэтому к нему не прилипает грязь

Рубцы состоят из коллагена. В них нет волос, потому что фолликулы, в которых они раньше росли, не восстанавливаются. Вместе с ними не появятся вновь и потовые железы. При этом при нахождении на солнце рубцы, в отличие от здоровой кожи, иначе реагируют на излучение и чуть припухают.

10. В море еще встречаются гигантские доисторические медузы, длина щупалец которых достигает 30 м

Медузы появились на свете миллионы лет назад, и самая крупная из ныне существующих — это цианея волосистая, или львиная грива, которая обитает во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов. Она официально считается самым длинным животным нашей планеты.

9. Без анестезии. Пациентка во время операции играет на скрипке, чтобы врач не повредил ее мозг

Мозг не чувствует боли, и часто операции на нем проводят без анестезии, чтобы человек был в сознании. Если пациент музыкант, то врач может попросить его играть на музыкальном инструменте прямо во время операции. В процессе исполнения музыки задействован весь мозг, и если нейрохирург допустит ошибку, то человек сразу же перестанет играть, а врач поймет, как помочь пациенту.

8. Гекконы не приклеиваются к мокрым листьям и соскальзывают с тефлона

Известно, что тефлон — это единственный материал, к которому не прилипают присоски на лапках геккона. Хотя улитки легко справятся с таким заданием. Мешает гекконам и вода: во время дождя рептилии не могут забираться по стеклу или держаться на ветвях и листьях. Жидкость создает тонкую пленку, которая препятствует плотному сцеплению лапок с поверхностью.

7. Бабочка, которая строит себе деревянную избу

Бабочки мешочницы строят себе коконы в виде домика. Для строительства используют природные материалы. Если гусеница набрела на кусочки веток, то получается маленькая деревянная избушка, которую она носит на себе, пока не достроит. Затем внутри куколка превращается в бабочку, а после спаривания туде же откладывает и яйца.

6. Виноградники поджигают, чтобы защитить от морозов

Так французские виноделы спасают молодые побеги во время весенних морозов. Иногда костры приходится жечь сутки напролет. Это не единственное решение, которое смотрится непривычно для стороннего человека. Например, чтобы защититься от ураганов и гроз, некоторые виноделы используют специальные мобильные приложения и собственные станции, которые предупреждают их о непогоде. И тогда с помощью пушек начинается расстрел облаков, чтобы не допустить формирования грозы.

5. Пчелы иногда делают перерыв на дневной сон и отдыхают, держась лапками друг за друга, чтобы не выпасть из цветка

Эти насекомые спят по шесть часов в день. Но когда дел много и расходуется больше сил, они могут позволить себе отдохнуть «на работе», чтобы затем продолжить эффективно трудиться. Кстати, пчелы тоже могут видеть сны, совсем как люди, пока усваивают полученные за день знания.

4. Вход в русский скафандр — через спину. И выход тоже

Отличительной чертой российского скафандра является то, что надеть его можно самостоятельно. Он крепится за ноги к полу, космонавт забирается внутрь, делает несколько телодвижений, и дверца скафандра на спине закрывается.

3. Если гусениц поставить маршировать в круг, они не смогут из него выбраться и погибнут

Сотни гусениц двигаются в ряд, чтобы найти подходящее место, закопаться в землю и стать коконами. Они инстинктивно следуют друг за другом, цепляясь при движении волосками. Если ведущая гусеница случайно уткнется в хвост последней, то они запутаются и начнут ходить по кругу. Если его не разорвать, то насекомые будут маршировать несколько суток до полного истощения и смерти.

2. Человек рядом с ногой ящера-гиганта, чье существование считалось невозможным из-за гравитации

До сих пор нет окончательного ответа на вопрос, каким образом древним ящерам удавалось дорастать до гигантских размеров, ведь гравитация, которая давит на все живое на Земле, не способствует этому. Поэтому найденная в 1989 году гигантская нога динозавра, достигавшего около 20 м в высоту, до сих пор не дает ученым покоя.

1. Кажется, что время в кадре останавливается, когда свет попадает в камеру

Свет попадает в камеру и создает необычную иллюзию: кажется, что линейка двигается слишком медленно. И наоборот: в темноте время как будто движется быстрее.