17 фактов об Анне Герман, которая сначала стала геологом, а потом запела так, что люди заплакали от счастья
Анна Герман обладала голосом невероятного тембра: он буквально завораживал слушателей. После нее никто из исполнителей не смог повторить эту поразительную манеру пения. Знаменитая певица ушла из жизни очень рано, в 46 лет. Но память о ней жива благодаря не только ее таланту, но и личности: по воспоминаниям современников, Анна была очень добрым и честным человеком.
Мы в AdMe.ru хотим вспомнить любопытные факты из жизни этой трогательной и одаренной женщины, песни которой до сих пор вызывают слезы и мурашки у тех, кто их слышит.
- Первые годы жизни Анна провела в СССР, хотя в ее жилах текла голландская и немецкая кровь. Но семье пришлось покинуть любимое место жительства: Анна вместе с мамой, бабушкой и братом переехала в Польшу. Более того, по документам маленькая Аня тоже стала полькой. Именно поэтому ее всегда считали польской певицей, хотя родной язык Герман — русский.
- Юность Анны прошла во Вроцлаве, где она училась в школе, а потом в университете на геологическом факультете. Ее талант раскрыла художественная студенческая самодеятельность, а подруга Янина убедила девушку в том, что она должна пройти прослушивание и петь для широкой публики.
- Но преодолеть врожденную стеснительность Анне было не так просто. Однажды, когда Анна была еще студенткой, ее попросили спеть на вечере. Но выступление закончилось неожиданно. Когда она начала петь, то вдруг поняла, что ужасно боится публики, и забыла все слова. Она в ужасе убежала за кулисы и даже думала, что никогда в жизни больше не выйдет на сцену.
- Мама и бабушка очень любили Анну, но выступали против творческой профессии, считая, что этим не заработаешь на жизнь. Поэтому в песенном конкурсе она участвовала тайком, а родные узнали об этом из телевизора, когда увидели, как Аня поет.
- Необычное сопрано Герман никто так и не смог повторить, к тому же ей удавались очень сложные технически музыкальные композиции. Самыми сложными называют «Эхо любви» и «Танцующие Эвридики».
- На конкурсе «Песня года» в 1977 году случилась необычная история. В прямом эфире Анна спела «Когда цвели сады», и зрители не хотели отпускать ее, пришлось петь на бис. Никто ни до, ни после Герман не пел два раза на этом концерте одну и ту же композицию.
- Ее карьера началась в Польше, Италии, однако больше всего певицу полюбили в СССР, и она всегда с большим трепетом относилась к советским зрителям.
- На пике своей славы, будучи на гастролях в Италии, Анна попала в чудовищную автомобильную аварию. Она выжила чудом, но осталась парализованной. Надежды на восстановление было очень мало, к тому же врачи предупредили родных, что даже если она сможет ходить, то уж петь точно не сможет: слишком велики повреждения грудной клетки.
- Буквально спас ее своей заботой жених Збигнев Тухольский. Он выхаживал Анну, заново учил ее ходить и давал ей надежду в самые тяжелые времена. А она отказывалась выйти за него замуж, считая себя обузой. Но, когда поправилась, все же сказала заветное «да».
- Несмотря на запреты врачей, Анна забеременела и родила единственного сына Збышека. Именно после его рождения ей поставили страшный диагноз — рак. Считалось, что болезнь спровоцировали тяжелые травмы и беременность на их фоне.
- Но уже зная о болезни, Анна ездила на гастроли, записывала песни и выступала сколько могла. Часто просто падая от усталости за кулисами или буквально теряя сознание прямо на сцене. Но отказаться от выступлений она не могла и не хотела: любовь зрителей придавала ей сил.
- А зрителям давал силы ее ангельский голос. Современники вспоминали, насколько необычное воздействие он оказывал на слушателей. Один из самых известных случаев — это история записи на студии песни «Эхо любви». Композицию записывали вместе с оркестром. Когда Анна запела, музыканты оркестра, люди, привыкшие к работе с самыми разными исполнителями, вдруг заплакали.
- Немецкий психиатр изобрел свою методику на основе песен Анны Герман. Он включал записи пациентам и с удивлением наблюдал за тем, как быстро они начинают идти на поправку: улучшается состояние, исчезают симптомы. Он выделил под музыкальную терапию отдельный кабинет. Методика быстро стала популярной среди пациентов, люди даже приезжали из других городов.
- Анна работала с разными композиторами, например на фото выше она вместе с Александрой Пахмутовой. Но самой близкой подругой певицы была редактор «Мелодии» Анна Качалина, которая постоянно присылала Герман новые песни и была настоящий опорой певицы в последние годы жизни. Именно она поддерживала ее во время болезни, помогала не опускать руки и выступать.
Анна Качалина в наши дни.
- Самой большой любовью и болью Анны, конечно, была ее семья. Она понимала, что болезнь не оставляет ей шансов вырастить сына, поэтому старалась дать Збышеку как можно больше, пока могла. Сегодня Збигнев Тухольский — доктор наук, он очень похож на мать.
- Ее муж Збигнев оказался преданным однолюбом, после смерти Анны он больше не женился и посвятил жизнь воспитанию сына.
- Много подробностей жизни Анны Герман дошло до нас благодаря тому, что она сама рассказала о них в своих автобиографиях. А незадолго до смерти написала «Сказку о быстрокрылом скворце», посвятив ее сыну. Она была опубликована уже посмертно, рукопись обнаружили в архивах певицы случайно.
А вам нравятся песни Анны Герман? Может быть, вы знаете другие подробности ее жизненного пути?
Фото на превью Анна Герман – «Кумиры» / Первый канал
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