17 фактов об Анне Герман, которая сначала стала геологом, а потом запела так, что люди заплакали от счастья

Анна Герман обладала голосом невероятного тембра: он буквально завораживал слушателей. После нее никто из исполнителей не смог повторить эту поразительную манеру пения. Знаменитая певица ушла из жизни очень рано, в 46 лет. Но память о ней жива благодаря не только ее таланту, но и личности: по воспоминаниям современников, Анна была очень добрым и честным человеком.