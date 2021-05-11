17 фактов о жизни славян, вызывающих реакцию от уважительного «Ого!» до изумленного «Да ладно?»

Некоторые жительницы России называют менструацию словом «гости» . Раньше гостями называли визитеров из потустороннего мира. Считалось, что во время регул женщина становится своего рода воротами между миром живых и миром мертвых. Именно мистический страх перед этим физиологическим явлением и стал причиной того, что слово «менструация» до сих пор пытаются заменить эвфемизмами.

Еще одной жертвой мистического ужаса стал... медведь. Люди так боялись этого зверя, что предпочитали не называть его имя вслух. Всем известное слово «медведь», то есть «поедатель меда», на самом деле не настоящее название зверя, а всего лишь его прозвище, как «косолапый» или «топтыгин». В итоге сейчас мы просто не знаем, как же на самом деле звали бурого. Лингвист Лев Успенский предположил, что ближе всего к истине ласковое «мишка». Это слово родственно болгарскому «мечка» и литовскому «мешка», которое, в свою очередь, образовалось от «мишкас», что значит «лес».