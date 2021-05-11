17 фактов о жизни славян, вызывающих реакцию от уважительного «Ого!» до изумленного «Да ладно?»
О том, как жили наши предки в глубокой древности, сохранилось не так много информации. Но то, что удалось раскопать ученым, способно многое объяснить. Например, откуда пошло выражение «окрутить девку», зачем девушки густо мазали щеки румянами и почему носить рога было очень почетно.
Мы в AdMe.ru уже писали о жизни славян и решили, что пришло время для 2-й части.
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У славян был высокий уровень грамотности, по крайней мере, у жителей Новгородской республики. Читать и писать они учились с детства, а в качестве школьных тетрадей использовали бересту. Как и в наши дни, во время уроков дети любили рисовать забавные картинки. Например, мальчик Онфим рисовал лошадей, сцены сражений и сказочных животных. Под одним из таких животных он подписал: «Я — зверь». Судя по рисункам, ученику было всего 6–7 лет.
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Взрослые писали на бересте завещания, долговые расписки, коллективные обращения к князю, судебные протоколы и даже любовные записки. Женщины не отставали от мужчин по уровню грамотности: они писали своим мужьям и детям записки с бытовыми поручениями, среди которых были даже первые в истории списки покупок.
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У женщин на Руси было неоднозначное положение. Молодые девушки были полностью во власти отца, замужние женщины — во власти мужа. Однако были те, кто пользовался безоговорочным уважением и мог требовать подчинения даже от мужчин. Это большухи — старшие женщины. Они вместе с мужем стояли во главе большой семьи, их должны были слушаться и дочери, и невестки, и даже неженатые молодые мужчины.
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Незамужних девушек называли девками, у замужних «прозвищ» было больше. Мам мальчиков звали молодками. Словом «баба», которое было очень почетным, называли женщин, родивших дочь. В праславянском языке «ба» означало «быть», «существовать», «жить». Еще одно, более древнее значение слова «ба» — «врата жизни».
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Отличить свободную девушку от замужней дамы было довольно легко. Первые носили повязки или венки, оставляя открытыми темя и косу. В день свадьбы девичью косу расплетали и укладывали вокруг головы, то есть «окручивали». Отсюда и пошло выражение «окрутить девку».
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Замужняя женщина обязательно носила сложный головной убор из нескольких деталей, закрывающий ее волосы. Один из таких — кика рогатая. Название этой «шляпы» происходит от старославянского слова «кыка» — «волосы». В представлении славян рога были символом плодородия, поэтому часто право носить рогатую кику женщина получала только после рождения первого ребенка. Рога могли достигать до 30 см в высоту, и той, кто их носил, приходилось высоко поднимать голову, чтобы головной убор не упал. Так и появилось слово «кичиться» — ходить, задрав нос.
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Если женщина так и не выходила замуж, она продолжала носить головной убор, открывающий ее темя. Таких женщин звали «седая макушка», потому что они не могли скрыть седые волосы. Заработать такое обидное прозвище можно было уже в 22 года.
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Кроме обзывательств, жизнь одинокой женщины осложнялась еще и многочисленными запретами. Таких не допускали к присутствию при родах, заквашиванию теста и выпечке хлеба, участию в свадебных обрядах. Кроме того, им нельзя было принимать участие в хороводах и гуляниях.
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Для замужних тоже хватало запретов. Например, они не имели права выйти из дома без разрешения супруга. Зато уж если женщины выбирались из дома, то красились так, что видно их было издалека.
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Но яркий «боевой раскрас» использовали не для красоты, а в обрядовых целях. Красные щеки означали, что девушка уже взрослая. Когда у девочки-подростка в первый раз начиналась менструация, ее мама наносила ей символический удар по щеке, чтобы добиться румянца. Румянец связывали со способностью к деторождению.
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Некоторые жительницы России называют менструацию словом «гости». Раньше гостями называли визитеров из потустороннего мира. Считалось, что во время регул женщина становится своего рода воротами между миром живых и миром мертвых. Именно мистический страх перед этим физиологическим явлением и стал причиной того, что слово «менструация» до сих пор пытаются заменить эвфемизмами.
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Еще одной жертвой мистического ужаса стал... медведь. Люди так боялись этого зверя, что предпочитали не называть его имя вслух. Всем известное слово «медведь», то есть «поедатель меда», на самом деле не настоящее название зверя, а всего лишь его прозвище, как «косолапый» или «топтыгин». В итоге сейчас мы просто не знаем, как же на самом деле звали бурого. Лингвист Лев Успенский предположил, что ближе всего к истине ласковое «мишка». Это слово родственно болгарскому «мечка» и литовскому «мешка», которое, в свою очередь, образовалось от «мишкас», что значит «лес».
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Имя волка тоже старались лишний раз не упоминать. Этого зверя считали посланником из мира мертвых и гостем в нашем мире. Во время свадебного обряда волком часто звали жениха, который приехал издалека. Бывало, что семья жениха звала волчицей невесту, подчеркивая этим обращением тот факт, что девушка пока не стала полноценным членом семьи и чужая в доме.
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По поверьям славян, души умерших связаны с насекомыми, в частности с мухой и комаром. В начале осени проводились похороны мух: тельца назойливых членистоногих складывали в коробочки и с причитаниями закапывали в землю. В некоторых регионах ритуально прощались с блохами, тараканами или клопами.
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В деревнях люди жили в небольших избах, которые часто из экономии топились по-черному, то есть дымохода не было и весь дым оставался в жилище. При этом в доме могло проживать до 11 человек. В результате такой скученности эпидемии были частым явлением. Считалось, что бани и практика ныряния в снег после парилки помогали бороться с болезнями. Правда, зачастую такой метод укрепления иммунитета приводил к серьезным проблемам со здоровьем.
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Богатые люди жили в теремах. В широком смысле так называли высокий дом богача в несколько этажей. В узком смысле — жилой верхний ярус древнерусских хором или палат. Под понятием «женский терем» изначально подразумевалась женская половина дома, которая служила как для защиты женщин от разнузданного поведения мужчин в семье, так и для того, чтобы отгородить морально неустойчивых представительниц слабого пола от внешнего мира. И да, есть версия, что слово «тюрьма» имеет то же происхождение, что и слово «терем».
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В таком тереме держал свою дочь царь из сказки «Сивка-бурка». По сюжету, главному герою нужно было на коне допрыгнуть до 3-го этажа хором, чтобы поцеловать девицу. По мнению фольклориста Владимира Проппа, образ девушки, подвергавшейся заточению в сказке, связан с изоляцией девушек на время менструаций.
Как вам такие обычаи? Расскажите, какие традиции древних славян поразили вас в самое сердце?