17 фактов о русских царевнах, которые жили вовсе не так роскошно, как показывают в исторических фильмах

Сегодня нам иногда кажется, что родиться в царской семье и называть императора «папой» — это событие, подобное счастливому билету. Но на деле все не так просто и однозначно. Ведь дети в столь высокопоставленных семьях зачастую росли с осознанием колоссальной ответственности, которую дает им происхождение, а времени для детских шалостей у них практически никогда не находилось.