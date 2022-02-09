17 фактов о русских царевнах, которые жили вовсе не так роскошно, как показывают в исторических фильмах
Сегодня нам иногда кажется, что родиться в царской семье и называть императора «папой» — это событие, подобное счастливому билету. Но на деле все не так просто и однозначно. Ведь дети в столь высокопоставленных семьях зачастую росли с осознанием колоссальной ответственности, которую дает им происхождение, а времени для детских шалостей у них практически никогда не находилось.
Мы в AdMe.ru решили рассказать о противоречивых жизненных тонкостях, с которыми царские дочки сталкивались с самого рождения.
- Быть ребенком в царской семье означало смириться с большим количеством гласных и негласных правил. Например, дети не могли как-либо участвовать в приеме послов других государств. Когда подобное мероприятие проходило, царица вместе с детьми только наблюдала за торжеством через решетчатое окошко в двери.
- Царские дочки, как писали зарубежные авторы, часто находились в изоляции и были лишены каких-либо «внешних развлечений».
- Дети в монарших семьях уже с 1,5 лет принимали участие в богомольных поездках и были вынуждены много времени проводить вне дома.
- Девочки не могли позволить себе купаться в роскоши и менять наряды, когда им заблагорассудится. Например, в тяжелые для всей страны времена новая одежда попросту не шилась.
- Дети рано начинали учиться, а помимо учебы они должны были совершать визиты и участвовать в благотворительных мероприятиях. Поэтому количество свободного времени, которое ребенок мог бы потратить на какие-нибудь игры, было очень небольшим.
- У детей в монарших семьях воспитатели иногда были иностранцами, и это имело разные последствия. Например, Александра Николаевна, дочка Николая I, настолько редко использовала русский язык, что плохо его знала и до конца жизни так и не смогла научиться свободно на нем говорить. А вот у ее брата Константина, в отличие от сестры, было гораздо больше достижений в академическом мире: он стал почетным членом Академии наук.
- Строгая регламентация монаршей жизни приводила к тому, что детей окружало множество запретов и ограничений. Например, когда ребенок покидал свои покои, он был обязан двигаться медленно и торжественно. И конечно, о том, чтобы бегать или шуметь, не шло и речи.
- Образованию женщин прежде уделялось не так много внимания. Царские дочери не были исключением, и рассчитывать на получение каких-либо фундаментальных знаний им приходилось редко. Так, по словам публициста Михаила Михайловича Щербатова, Елизавета Петровна, дочь Петра I, даже в зрелом возрасте «не знала, что Великобритания есть остров». Педантично и последовательно наследницу обучали лишь французскому языку и навыкам каллиграфии.
- Дети в царской семье всегда были под пристальным наблюдением окружающих. И это часто лишало их возможности с детской непосредственностью и увлеченностью изучать жизнь. Ведь вскоре после рождения у ребенка появлялась свита из многочисленных слуг и нянек.
- Девушки иногда чувствовали разобщенность с окружающими людьми, так как близкое общение у них было лишь с членами семьи.
- Царевны изначально находились в более зависимом и уязвимом положении. Например, девочки обычно заканчивали учиться к 10 годам. Исключением стала царевна Софья Алексеевна, которая буквально выпросила разрешение продолжать учебу вместе с братьями. Потомкам Софья известна по нескольким портретам. Так, царевна у Репина выглядит весьма устрашающе. Хотя существует еще одно изображение Софьи, и у другого художника она предстает в совершенно ином виде. Данный портрет анонимный.
- Когда в царской семье рождался сын, то за этой благой вестью следовала премия всем государственным служащим в двойном размере. Но если рождалась дочь, то премия была половинной.
- После появления на свет детям в царской семье отводились специальные покои из нескольких комнат. Наследники проводили много времени с няньками и прислугой, а вот собственных родителей видеть им удавалось редко.
- Рождению девочки семья не всегда была рада. Например, когда у Павла I родилась дочь Александра, ее бабушка, императрица Екатерина II, была не в восторге и написала в дневнике, что больше любит мальчиков, чем девочек.
- За 5 лет до рождения первой внучки Екатерина II описывала будущее, которое ждет девочек в царской семье: «Дочери все будут плохо выданы замуж. Они не сумеют ни к чему примениться».
- Императрица постоянно критиковала внучку Александру и говорила, что она «ни рыба ни мясо». А еще поначалу Екатерина II называла свою внучку очень некрасивым существом и говорила, что девочка готова на все, чтобы угодить бабушке.
- Екатерина II сравнивала старшую внучку с младшей. И это сравнение было не в пользу Александры. Ведь Екатерина считала, что полугодовалая Елена умная и живая, чем превосходит 2-летнюю Александру.
Какие факты о жизни и воспитании царских дочерей стали для вас открытием?
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