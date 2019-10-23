17 фактов о Райане Рейнольдсе, который хранит дома плюшевого единорога и занимается контрабандой пирогов
23 октября исполняется 43 года главному троллю Голливуда — Райану Рейнольдсу. Его твиттер и инстаграм — наслаждение для любителей качественного юмора, а последние фильмы заставляют содрогаться стены кинотеатров от смеха.
AdMe.ru тоже числится в рядах почитателей актера и представляет вам 17 причин любить его еще больше.
- Один из самых известных актеров современности, он провалился на школьных занятиях по сценическому мастерству.
- В качестве первоапрельской шутки Рейнольдс и его друзья на руках вынесли машину одного из преподавателей с парковки и спрятали неподалеку. Ни жертва, ни полиция юмора не оценили. Ребят чуть не засудили за угон автомобиля и отчислили из школы.
- Уже с детства этот парень любил веселить публику. Он даже создал с другими детьми импровизационную юмористическую группу под названием «Желтый снег», с которой выступал для жителей родного Ванкувера.
- Райан был безумно влюблен в одну девочку и поэтому часто ездил на школьном автобусе, маршрут которого ему не подходил, чтобы просто посидеть с ней рядом.
- Когда Райан проколол уши, его братья тоже сделали это, чтобы будущему актеру не перепало от родителей.
- Райан поздравляет брата Джеффа в свойственной ему манере. Ниже примеры того, как он это делает.
2016 год: «С днем рождения моего старшего брата Джеффа. Кажется, еще только вчера он менял мои подгузники, хотя прошло уже больше недели».
2017 год: «У меня есть три старших брата, но только один из них Джефф. Ты был моим первым другом. И если когда-нибудь случится пожар и мне нужно будет выбрать члена семьи, которого я спасу, думаю, ясно, что я выберу себя. Но если бы у меня было время спасти еще одного... и я бы знал безопасный путь в горящее здание, ты можешь быть чертовски уверен, что я позвонил бы пожарным. Они эксперты в этой области и имеют высококачественное защитное снаряжение. Не говоря уже об опыте в этих вопросах. Я люблю тебя. С днем рождения».
Джефф и Райан Рейнольдс на премьере мультфильма «Турбо».
- Райану понадобилось 11 лет, чтобы болтливый наемник Дэдпул добрался до экранов. Фильм вышел в 2016 году, но его сценарий был готов уже в 2010-м. Рейнольдс 4 года убеждал FOX дать картине жизнь, но студия не проявляла особого энтузиазма. И только после того, как актер взял на себя часть расходов на производство и стал продюсером, FOX дали отмашку на старт съемок.
- Фрагмент «Дэдпула», который сняли для тестовых показов, случайно утек в сеть. Райан на 70 % уверен в своей невиновности.
- 17 октября Рейнольдс выложил забавное видео, на котором показал многочасовую работу целой команды над гримом Дэдпула. После того как вся работа была наконец выполнена, актер вдруг заявляет: «Все не то». После он начинает снимать грим на глазах у шокированных гримеров, приговаривая: «Это будет очень длинный день».
- Плюшевый единорог и костюм из фильма «Дэдпул» хранятся у актера дома. Детей фирменный наряд героя часто пугает.
- Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились на съемках фильма «Зеленый фонарь», который считается одной из самых неудачных экранизаций комиксов в истории кино. Отличный утешительный приз.
- Блейк и Райан долго дружили и однажды попали на двойное свидание... с другими партнерами. После этого вечера звезды поняли, что им стоит попробовать быть вместе.
- Как-то раз, будучи у себя на родине в Ванкувере, актер решил, что хочет привезти Блейк парочку канадских яблочных пирогов. Таможенный контроль быстро выявил контрабанду и принудил Райана в качестве штрафа исполнить песню из фильма «Просто друзья». Фальцетом.
- О чувстве юмора пары не знает только ленивый. Одно из последних забавных событий произошло на день рождения Блейк. Рейнольдс выложил в своем инстаграме фотографии, на которых его супруга была, мягко говоря, не в самом лучшем виде. Но наша редакция все равно считает Блейк очаровательной.
- Райан Рейнольдс — образцовый отец. Он обожает рассказывать детям о том, как круто побывал в Диснейленде без них, и читает им на ночь «Сияние» Стивена Кинга. А еще может сказать дочери, что солнце село, потому что разозлилось на нее. Если вы уже занервничали, то не переживайте, все это шутки из твиттера актера (мы очень надеемся, что шутки).
- Рейнольдс — прекрасный друг. Его шуточная война с Хью Джекманом уже покорила весь мир. Один из последних выпадов неожиданно помогла осуществить фанатка Джекмана. Она попросила фото с Хью, будучи при этом одетой в платье с... Посмотрите лучше сами.
«Хорошей середины недели тебе, Хью. Всегда приятно видеть себя».
- В конце мы хотим показать, что Райан не только отличный комик и актер, но еще и человек с большим сердцем. 5 сентября стало известно, что Рейнольдс вместе с супругой пожертвовал по $ 1 млн в две организации: Фонд правовой защиты и образования и Центр защиты прав детей-иммигрантов. И стоит отметить, что это далеко не первый случай проявления заботы о мире от звездной пары.
С опозданием, но мы поздравляем семью актера еще и с рождением третьей дочки, которую недавно сами родители почти показали на фото. А какими ролями или выходками Райан Рейнольдс запомнился вам?
Фото на превью vancityreynolds / Instagram