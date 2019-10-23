17 фактов о Райане Рейнольдсе, который хранит дома плюшевого единорога и занимается контрабандой пирогов

2017 год: «У меня есть три старших брата, но только один из них Джефф. Ты был моим первым другом. И если когда-нибудь случится пожар и мне нужно будет выбрать члена семьи, которого я спасу, думаю, ясно, что я выберу себя. Но если бы у меня было время спасти еще одного... и я бы знал безопасный путь в горящее здание, ты можешь быть чертовски уверен, что я позвонил бы пожарным. Они эксперты в этой области и имеют высококачественное защитное снаряжение. Не говоря уже об опыте в этих вопросах. Я люблю тебя. С днем рождения».