17 неожиданных фактов о конкурсах красоты (В Венесуэле претенденток готовят с 4 лет)
Некоторые вещи встречаются по всему миру и практически в любой культуре, и конкурс красоты — одна из них. Мы привыкли к тому, что кульминация такого соревнования — эффектное дефиле в купальниках. Но эта индустрия богата интересными особенностями.
AdMe.ru решил собрать любопытные факты, которые вас удивят, о разных конкурсах красоты.
- После того как представительницы Венесуэлы стали побеждать на самых престижных в мире конкурсах красоты, в стране стали появляться школы фотомоделей, число которых на сегодняшний день превышает две сотни. Девочек приводят в такие школы в 4-летнем возрасте.
- Конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года. Права на организацию за этот период принадлежали разным компаниям. В 1996 году их приобрел Дональд Трамп, нынешний президент США, от имени созданной им корпорации Miss Universe.
- В Америке существует шоу Toddlers and Tiaras («Коронованные детки»), в ходе которого детей от 6 до 16 лет готовят к участию в различных детских конкурсах красоты.
- Мирхета Шала из Косова отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» из-за того, что Россия не признает политическую независимость ее страны.
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После победы в состязании «Мисс Америка» 1951 года Иоланда Бетбезе отказалась позировать в купальниках от главного спонсора. Тогда в 1952 году обидевшийся производитель купальников основал альтернативный американский конкурс «Мисс США» и международный конкурс «Мисс Вселенная».
- В Венгрии в 2009 году устроили конкурс «Мисс пластическая хирургия».
- Рекордно низкое значение ИМТ «Мисс Америки» было достигнуто во время конкурса 2001 года, совпав по времени с очередным дном на фондовом рынке.
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Победительнице конкурса «Мисс Вселенная» в 1952 году, которой стала школьница из Финляндии Арми Куусела, вручили поистине царский подарок — корону, которая принадлежала императорскому двору Романовых.
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В 2014 году в Китае провели конкурс красоты среди куриц. Птиц оценивали по плотности оперения, пропорциям тела и походке.
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Конкурс «Мисс Америка — 2019» впервые проводился без дефиле, вместо него прошел парад «Покажи мне свои туфли», во время которого конкурсантки должны были сверкнуть необычными туфлями.
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В Германии состоялся конкурс красоты, организованный странами-участницами чемпионата мира по футболу 2018 года. В нем соревновались представительницы 32 стран, сборные которых выступали на чемпионате мира в России.
- В Кении проводят конкурс красоты среди альбиносов. Он направлен на борьбу с дискриминацией и насилием.
- В поселке Саураха на юго-западе Непала проводится фестиваль слонов, в рамках которого проводят и конкурс красоты этих животных.
- «Мисс мусульманка мира» — ежегодный международный конкурс, где оценивается духовное воспитание в противовес традиционным соревнованиям на лучшие внешние данные.
- В 2013 году в Джакарте прошла демонстрация под лозунгом «Отменить „Мисс мира“». По словам манифестантов, конкурсы красоты оскорбляют их религиозные чувства.
- В израильском городе Беэр-Шеве проводится конкурс «Мисс толстушка». Для участия в конкурсе вес должен превышать 90 кг.
- В Бразилии ежегодно проводится конкурс на лучшие ягодицы. Он носит название «Мисс Бум-Бум».
Любите смотреть конкурсы красоты? Как думаете, почему они привлекают так много зрителей?
Фото на превью Toddlers & Tiaras