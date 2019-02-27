17 неожиданных фактов о конкурсах красоты (В Венесуэле претенденток готовят с 4 лет)

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Некоторые вещи встречаются по всему миру и практически в любой культуре, и конкурс красоты — одна из них. Мы привыкли к тому, что кульминация такого соревнования — эффектное дефиле в купальниках. Но эта индустрия богата интересными особенностями.