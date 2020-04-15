17 доказательств того, что знаменитости мало чем отличаются от обычных людей

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Мы привыкли видеть звезд почти идеальными. На красных дорожках и в фотосессиях для модных журналов они появляются в дизайнерских нарядах и с макияжем, который подчеркивает их достоинства. Но в жизни многие из знаменитостей выглядят точно так же, как и мы с вами.

AdMe.ru просмотрел несколько десятков инстаграмов звезд и решил показать вам фото тех знаменитостей, которые не стесняются своего домашнего амплуа.

1. В халатике Милла Йовович выглядит как тетя Галя из соседнего подъезда

2. Дженнифер Энистон тоже любит поколдовать на кухне

3. Эмма Уотсон не обращает внимания на бардак в комнате и радуется новому другу

4. Селена Гомес в домашней одежде готовит ужин

5. Сэм Смит корчит рожицы

6. Лили-Роуз Депп изысканным блюдам предпочитает макароны

7. Эллен Дедженерес собирает пазл

8. Брайс Даллас Ховард празднует Пасху

9. Эми Шумер делает стрижку мужу

10. Аманда Сейфрид любит вязать

11. Натали Портман — фанатка книг

12. Кэти Перри любит маринованные огурчики

13. Зои Салдана не боится быть самой собой

14. Дрю Бэрримор обожает настольные игры

15. Джессика Альба сама себе косметолог

16. Дуэйн Джонсон радуется приезду тетушки

17. Крисси Тайген делится не только успехами, но и провалами