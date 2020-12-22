17 доказательств того, что у бывших советских детей особая закалка

Все, кто застал советское время, давно выросли. Но стоит только увидеть пару фотографий из тех времен, как сердце пропускает удар и ухаешь с головой в то далекое, незабываемое, безвозвратное прошлое, где дети гуляли одни с ключом на шее, ели цветы акации и плевались бумажными шариками из трубочек от шариковых ручек. И небо, конечно, всегда было голубым, солнце — ярким, а никаких забот не было и в помине.