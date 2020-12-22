17 доказательств того, что у бывших советских детей особая закалка
Все, кто застал советское время, давно выросли. Но стоит только увидеть пару фотографий из тех времен, как сердце пропускает удар и ухаешь с головой в то далекое, незабываемое, безвозвратное прошлое, где дети гуляли одни с ключом на шее, ели цветы акации и плевались бумажными шариками из трубочек от шариковых ручек. И небо, конечно, всегда было голубым, солнце — ярким, а никаких забот не было и в помине.
Мы в AdMe.ru обожаем то самое смешанное чувство теплоты и легкой грусти, которое вызывают старые снимки и истории о детстве, и вот вам новая ностальгическая подборка. А в конце статьи вас ждет бонус — история от бывшей советской девочки.
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Бонус: история от бывшей советской девочки
- Я с 3 лет гуляла одна около дома. В 4 записалась в поселковую библиотеку. С 6 ходила одна в школу. В 7 лет научилась жарить картошку. В 9 записалась на ипподром на другом конце города. На ипподроме у меня была своя лошадь, за которую я отвечала: чистила ее, седлала, занималась на ней, потом ее опять нужно было расседлать и почистить. Потом ехала домой в переполненном троллейбусе, остановка находилась в 1,5 км от дома. Идешь домой эти полтора километра по темноте и холоду — и даже тени жалости к себе не было.
У моего сына есть 2 одноклассника, к которым в 4-м классе приходили бабушки, чтобы переодеть на физкультуру. Ждали, когда физкультура закончится, и переодевали обратно. © Tatiana Klochikhina / AdMe
А на какое время пришлось ваше детство?
Фото на превью Центральное телевидение СССР / Wikipedia, Joker / Warner Bros.