17 человек рассказали о своих встречах со звездами, которые теперь будут им сниться (иногда в кошмарах)
Многие задавались вопросом, как именно слава и богатство могут изменить личность. Однако ни психология, ни личные наблюдения не дают однозначных ответов. И вот живой пример: один пользователь Reddit попросил интернет поведать о своем опыте встречи со звездой. Случаев набралось множество, и рассказчики отмечали как негативный, так и позитивный опыт.
На основе их рассказов AdMe.ru решил выяснить, какими являются звезды вне своих сценических образов. От многих из них мы такого совсем не ожидали.
- Я встретил Джареда Лето. Он флиртовал с моей девушкой, а меня назвал толстым. Честно говоря, я толстый, но я и так это знал. А вот его брат Шеннон был очень милым. © breakjosh0 / Reddit
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Стивен Сигал часто бывал в ресторане, в котором я работал. Этот актер не производил впечатление хорошего человека и ужасно вел себя со своей семьей. Однажды он, ростом под 2 метра и весом около 130 кг, пришел в золотом кимоно и удивлялся, что все на него смотрят. Он заставил нас убрать входную перегородку и закрыть ею его столик. © El_*****_Polo / Reddit
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Примерно 20 лет назад мой отец играл в пинг-понг против Леонардо Ди Каприо и до сих пор ненавидит его. Он проиграл в игре до 7 очков, думая, что они играют до 11. Он чувствует себя обманутым уже несколько десятилетий. © theudderking / Reddit
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На работе в отеле я познакомился со многими звездами. Большинство — обычные люди, но не Барбра Стрейзанд. Она хотела, чтобы к ее кровати прикрепили ступеньки для собаки и каждый день приносили рулон газона, чтобы собака могла сделать на нем свои дела. © fabulin / Reddit
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Мы с сестрой видели Алека Болдуина, Сальму Хайек и Тину Фей вместе. Сестра воскликнула: «О боже! Это Тина Фей?» Тогда Алек подошел к нам и сказал ей прямо в лицо: «Молчи и не пытайся говорить с нами. Тебе что, обязательно надо было это сказать?» Но на этом все не закончилось. Он отошел и снова обратился к нам: «Не смотрите сюда! Отвернитесь и ешьте свою еду. Отстаньте от нас!» Сестра почти заплакала. Сальма подошла, чтобы извиниться, и предложила свой автограф. © melbornycarhorder67 / Reddit
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Встретил Чарльза Дэнса и сказал ему, что он невероятно исполнил роль Тайвина Ланнистера из «Игры престолов». Он попросил отвалить от него. Ну и ладно. © renman16 / Reddit
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Когда работала в ресторане, я познакомилась с Клинтом Иствудом и Кевином Костнером неподалеку от съемок фильма «Идеальный мир». Их присутствие подняло много шума, и мне пришлось спрятать их в отдельной столовой. Иствуд был потрясающим: постоянно благодарил меня и извинялся за неудобства, а Костнер даже ни разу не взглянул в мою сторону. Просто сказал: «Я буду то же самое, что и он», — и делал много вещей, которые официанты терпеть не могут. © katinthemat / Reddit
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Встретил Моргана Фримена, когда он покупал чайник. Я сказал: «Вау, ты выглядишь как Морган Фримен!» Не колеблясь ни секунды, он ответил: «Если бы я был им, разве я не был бы в Голливуде?» Но знакомый голос точно убедил меня, что это он. © brxn / Reddit
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Видел Нормана Ридуса на встрече с фанатами «Ходячих мертвецов». У организаторов были какие-то технические проблемы, и за фотографиями выстроилась огромная очередь. Внезапно Норман выругался и убежал куда-то. Через 10 минут он вернулся с кучей коробок пиццы и лично начал раздавать их толпе, извиняясь за неудобства. © strider254 / Reddit
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К нам в магазин заходил Робин Уильямс. Он выкупил все экземпляры фильма «Миссис Даутфайр», затем вытащил маркер, подписал больше 50 копий и раздал нам. Затем он принялся рассказывать нам анекдоты и просто болтать. Это было очень мило. © gqpenguin / Reddit
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Мы встретили Кортни Кардашьян с супругом Скоттом Дисиком. Они вели себя как высокомерные снобы. Не ухаживали за своим сыном, все делала няня. Их очень обидело, что не все в аэропорту знали, кто они такие. © Remarkable-Mango-159 / Reddit
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Мне было 14 лет, когда я выиграла билет на встречу с Джастином Бибером. Кроме меня там было много фанаток, и он вел себя очень грубо, а когда пришло время фотографироваться, он вообще запретил нам разговаривать с ним. © TemperatureOk2419 / Reddit
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Я увидел Алана Рикмана, идущего по улице. Тихо сказал своей девушке: «Это же Алан Рикман!», а она ответила: «Нет, это не он». Тогда он остановился и сказал: «Это действительно я!» Актер был очень вежливым и обаятельным. © Gmabarrett / Reddit
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Буквально столкнулась с Джудом Лоу несколько лет назад (точнее, это он налетел на меня). Он остановился и помог мне поднять вещи, извинившись. Мы даже поболтали минутку. Боже, этот мужчина так красив в жизни! © Pepperjones926 / Reddit
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Я познакомилась с Рэйфом Файнсом, когда была студенткой театрального факультета. Я ждала учителя у входа на сцену. Она подошла с Рэйфом и представила меня ему, сказав, что я неплохая ученица. Он ласково улыбнулся и сказал: «Возможно, однажды я буду ждать тебя за дверью сцены». Я чуть с ума не сошла. © Pepperjones926 / Reddit
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Я работал в Burger King для водителей. К нам подъехал Джастин Тимберлейк и говорит: «Эй, эй, эй! Вы знаете, кто я?» Я сказал «нет», и он осуждающе посмотрел на меня, но коллега рассказал мне, кто это. Тогда Джастин воскликнул: «Да! Привееет! Ну же, чувак!» Он продолжал с нами беседовать, но проблема была в том, что все это время он опирался на водителя, которому явно было неудобно. Потом он предложил нам автограф, попрощался и уехал. Этот парень явно любит внимание. © Willmaster123 / Reddit
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Встретил Марка Уолберга в ресторане. Он отказывался фотографироваться со всеми, кто был выше его (рост Марка 173 см. — прим. AdMe.ru). © cheesy-thots / Reddit
А вы встречали кого-нибудь известного?