17 человек рассказали о своих встречах со звездами, которые теперь будут им сниться (иногда в кошмарах)

Мы с сестрой видели Алека Болдуина, Сальму Хайек и Тину Фей вместе. Сестра воскликнула: «О боже! Это Тина Фей?» Тогда Алек подошел к нам и сказал ей прямо в лицо: «Молчи и не пытайся говорить с нами. Тебе что, обязательно надо было это сказать?» Но на этом все не закончилось. Он отошел и снова обратился к нам: «Не смотрите сюда! Отвернитесь и ешьте свою еду. Отстаньте от нас!» Сестра почти заплакала. Сальма подошла, чтобы извиниться, и предложила свой автограф. © melbornycarhorder67 / Reddit

Встретил Чарльза Дэнса и сказал ему, что он невероятно исполнил роль Тайвина Ланнистера из «Игры престолов». Он попросил отвалить от него. Ну и ладно. © renman16 / Reddit