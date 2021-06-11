17 человек рассказали, как им пришлось столкнуться с такой завистью, что верится с трудом

Нас с детства учат, что зависть — это плохо. Казалось бы, неоспоримая истина, однако, став взрослыми, мы все равно иногда с ней встречаемся. Одно исследование среди взрослых показало, что более чем 3/4 опрошенных завидовали кому-то в течение последнего года.

Мы в AdMe.ru всегда настроены оптимистично и уверены, что даже столь неблагородное чувство может служить во благо и быть мотиватором для достижения целей.

«Я завидую своему псу, когда собираюсь в 6 утра на работу».

Стригла меня как-то мастер, болтали по-девичьи. Заметила, что у нее очень красивые и густые волосы (длина чуть выше плеч), и сказала ей по этому поводу комплимент. Она грустно улыбнулась и рассказала историю, которая с ней произошла. Волосы у нее были ниже колена — красивая, густая волна. Работала в каком-то салоне в Нальчике, и к ним устроилась новая сотрудница — парикмахер. Через какое-то время мой мастер попросила новенькую слегка подровнять ей кончики. Та согласилась, начали стричься, девушка успела только ножницы у шеи почувствовать, затем несколько мгновений — и вся волна упала к ногам. Она сознание даже потеряла от того, что произошло. Вот что зависть с людьми делает. © 7Natti7 / Pikabu

Были на переговорах в командировке. Нас спрашивают: «А в каком городе ваша фирма зарегистрирована?» Мы ответили. Клиент сказал, что это хорошо, потому что если бы была регистрация в его городе, то вряд ли мы бы сработались. На вопрос «Почему?» он ответил: «Как, вы что, не знаете? У нас вообще не принято друг с другом работать, они ж на мне так деньги заработают». © Aline Dichka / AdMe

Есть у меня знакомый мужик, уже пенсионер, на рынке понемногу торгует. Каждые 3–4 года покупает новую машину взамен старой, но такого же цвета и модели. Когда спросила, почему он что-нибудь покомфортнее не купит, ведь финансы позволяют, он ответил, что родственники уж очень завидущие, а так думают, что он 20 лет на одной машине ездит. © mutti / Pikabu

Пожаловалась коллеге, с которой довольно близко общаюсь, что попала в аварию в выходные. Она как-то флегматично отреагировала, типа «ага, ясно». Через пару часов иду по коридору, слышу ее громкий шепот в одном из кабинетов и фразу: «Да, прикинь, это она мне так ненавязчиво машиной своей похвалилась!» © Подслушано / Ideer

Моя старшая дочь до 7 лет никогда не лежала в больнице, в отличие от младшего сына. И почему-то она ему каждый раз завидовала. Больница для нее была чем-то таким неизведанным. И вот в очередной наш заезд она попала вместе с нами. Выражение лица у нее было такое, словно она в 5-зведочном отеле на халяву. Которое, впрочем, после первого укола пропало. © NUVertu / Pikabu

Уже 12 лет мой любимый музыкант — Дэвид Боуи. Я, наверное, знаю о нем все, прочитала и посмотрела все то, что доступно в интернете. Кажется, будто я его знаю лично. Каждый раз, когда смотрю концерты 70-х, вижу этих молодых ребят, и вместе с белой завистью приходит осознание, что им уже по 60–70 лет сейчас. Интересно, вспоминают ли они, как много лет назад пели песни Дэвида на его концерте? И что бы они сказали, если бы узнали, как часто я смотрю на их лица и думаю о них, мечтаю быть ими?.. © Подслушано / Ideer

«Дочка сделала уголок для чтения в своей кладовке. Я завидую».

Школьники едут в автобусе на последний звонок в костюмах и с цветами, а я еду на работу в рубашке и брюках, ибо у меня планерка. С удовольствием поменялась бы местами. © anastasya_yak23 / Twitter

Я высокая девушка и завидую тому, что все мои друзья могут собраться в круг, чтобы поболтать, и при этом действительно слышат друг друга. Судя по всему, я выше уровня звука. © Stabfacenotback / Reddit

Когда я разводилась со вторым мужем, мама пожаловалась своей подруге, мол, у дочки семейная жизнь никак не сложится. И получила довольно агрессивный ответ, типа «нечего хвастаться». На вопрос, в чем хвастовство увидели, подруга предъявила претензии, что у нее 2 дочери и ни одна не замужем, а вот мамина дочка (то есть я) уже 2 раза замужем побывала. © Ludmila Gataulina / AdMe

Завидую тому, как просто мужчинам одеться. Рубашка, брюки — и зашибись. Нужно принарядиться? Хорошая рубашка и красивые брюки. А размеры? Могу купить буквально любую вещь размера мужа, и она ему подойдет. Я же могу перемерить 2 десятка вещей одного размера, и все они будут разными. © Honest-Frosting-3854 / Reddit

Одно время хотел стать пенсионером. Впрочем, всегда. Завидовал деду, что ему не надо было ходить в детсад и почти всегда можно было идти на рыбалку. © IwanRostov / Twitter

Лет в 13 у меня была подружка, которая пользовалась популярностью у парней. Меня раздражало, что она постоянно этим хвасталась, и я написала в подъезде: «Инна, я тебя люблю». Она недели 2 гадала, кто же этот поклонник. А потом мне надоело, и я призналась. Вот она психовала! Какая я коварная была. © Подслушано / Ideer

«Нашел это в доме у дяди с тетей и теперь завидую».

История с сыном. Когда ему было 8 лет, он ходил в бассейн. Туда приходил один, так как бассейн рядом со школой, а забирала я. Всегда давала ему 100 рублей на пирожок и сок. Однажды пришла за ним, а он спрашивает: «А кто такой мажор?» Мне стало интересно, где он услышал это слово. Сын и рассказал. Стоит, значит, он у автомата, где пирожки и соки покупают, а рядом стоит мужчина, и, когда сын достал деньги из кармана и оплатил покупку, мужчина выдал: «Даже сюда мажоры забрались!» © Наталья / AdMe

Так получилось, что сосед захотел присоединить мою квартиру к своей. Купил мою за хорошие деньги, и я смогла приобрести 2-комнатную. Впервые увидела, как человек зеленеет, когда одна моя сотрудница услышала эту новость! © Ольга Владимирова / Facebook

Во время учебы в университете, куда бы я ни шел со своим высоким соседом по комнате, девушки слушали и смотрели на него с восхищением, а меня полностью игнорировали либо вели себя со мной агрессивно и пренебрежительно. Это навсегда изменило мои взгляды на жизнь и на отношения. © Grind289 / Reddit

Нам после ремонта порезали дверь. В нашем крыле 4 квартиры, приличные с виду люди живут. Дверь в крыло общая, то есть чужой не зайдет. Вот, собственно, и все, что нужно знать о зависти. © Elena Shemchuk / Facebook

Заходил сосед. Говорит, поставил забор, чтобы соседи не завидовали и ненароком не сглазили. Зеленый! 3-метровый! Я говорю: «Так ведь теперь забору будут завидовать, ни у кого же нет 3-метровых заборов». Ушел такой расстроенный, что впору было догнать и предложить построить забор вокруг забора. © 435020 / Bash.im