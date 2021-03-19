17 человек, которые знают о нашем мире чуточку больше, чем все остальные

Даже изобретению революционных вещей, без которых мы сегодня не представляем своей жизни, порой способствовала нелепая случайность. К примеру, ботокс изначально применялся для лечения косоглазия, а его чудодейственный эффект в борьбе с признаками старения выявили гораздо позже, когда исследователи заметили, что вещество разглаживает кожу в области переносицы и бровей. Однако не только ученые, но и простые пользователи соцсетей способны совершать пусть маленькие, но любопытные открытия.

Мы в AdMe.ru продолжаем расширять свой кругозор благодаря наблюдательным людям, которые не смогли молчать о своем озарении. Оказывается, даже такие обыденные вещи, как помидоры или божьи коровки, таят парочку секретов.

1. «А в каком возрасте вы узнали о существовании воды для утюга?»

2. «Я сегодня узнала, что существует сорт помидоров, который называется „Мятежный звездный истребитель“»

«Как-то так они выглядят, помидоры эти. Хотя, конечно, с таким именем они имеют право выглядеть вообще как угодно».

3. «А вы знали, что колода карт имеет особое значение?»

«52 карты — это 52 недели года. 4 масти — это времена года. 13 карт одной масти — это 13 фаз лунного цикла. Если суммировать значение карт, то их получится 365 (включая джокера) — как и дней в году».

4. Матроскин убеждал дядю Федора перевернуть бутерброд не потому что так вкуснее, а только для того, чтобы колбаса упала на пол и он ее съел

5. «Не смейтесь, но я только сегодня узнала, что козерог — это не какое-то выдуманное слово, а реальное животное»

6. В США Даша-путешественница учит не английскому, а испанскому

7. «Сегодня я осознал, что если вам не удается открыть жестяную банку, нужно просто нажать на противоположный край кольца. Оно приподнимется, и вы легко сможете поддеть его пальцем»

8. Мона Лиза — вовсе не полное имя девушки на знаменитой картине Леонардо да Винчи

Мона — это сокращение от итальянского обращения «ma donna», которое означает «моя госпожа» (аналог английского «миледи» и французского «мадам»).

9. «Во сколько лет вы узнали, что эта штука на конце канцелярского ножика нужна для того, чтобы отламывать затупившееся лезвие?»

10. Мулы — потомство лошадей и ослов, но сами они бесплодны из-за нечетного количества хромосом

11. Бананы состоят из трех симметричных долек

12. B Οклaхoме не так прocтo пoтеряться. Ηa крышкaх люкa еcть каpта гоpодa, a бeлая точка показывaeт, в кaкoй чаcти вы находитeсь сeйчас

13. Держатели для бумажных полотенец можно использовать для туалетной бумаги. У вас будет дополнительная полочка для средств гигиены и место сразу для двух рулонов

14. Размер оптоволоконного провода, способного обеспечить дом высокоскоростным интернетом

15. Существуют черно-белые божьи коровки

16. «Наша химичка считает, что вампиры, по легендам, не отражались в зеркале, поскольку в Средневековье основы для зеркал изготавливали из серебра, а оно ядовито для вампиров»

17. Зеленая верхушка ананаса называется «султан»