16 традиций разных народов, которые введут иностранца в многодневный шок

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Сколько в мире народов, столько и традиций. Правда, иногда эти традиции могут быть более чем странными, глупыми или даже пугающими. Но какими бы они ни были, их чтут и передают из поколения в поколение. AdMe.ru собрал самые необычные традиции разных народов, которые введут любого иностранца в многодневный шок.

Испания: Томатина

В самую последнюю неделю августа в испанском городе Буньол (Bunol) проходит фестиваль под названием Томатина (La Tomatina). С фейерверками, музыкой, танцами и угощениями. Но главное, десятки тысяч участников из разных стран приезжают для участия в битве, единственным оружием в которой служат томаты. В 11:00 с городской ратуши запускают петарду, которая служит сигналом начала сражения. После чего на улице появляются несколько грузовиков, наполненных томатами. Участники хватают эти томаты и бросают их друг в друга. Так испанцы провожают лето.

Индонезия: спиливание зубов

На Бали эта необычная традиция является одной из самых значимых. По достижении 18-летнего возраста каждый подросток должен пройти ритуал, в ходе которого спиливаются острые зубы. Балийцы верят, что острые зубы ассоциируются со злыми духами, а если их не спилить, то после смерти человек не сможет попасть на небеса. Поэтому церемония проходит в храме, где священник обычным напильником стачивает зубы, а зубную пыль торжественно закапывают в семейном храме.

Меланезия: прыжки с лозы

Каждый апрель мужчины архипелага Вануату строят 100-метровую башню, чтобы подвергнуть юношей серьезному испытанию. Мальчики в возрасте от 5 лет привязывают к ногам веревку из виноградной лозы и прыгают вниз с башни. Считается, что чем выше стартовал человек и чем больше приблизился он к земле, тем большее благословение богов он получит. Разумеется, процент несчастных случаев просто зашкаливает, но, несмотря на это, подобный ритуал проводят больше 15 веков.

США и Канада: День сурка

Многие слышали про фильм «День сурка», но не все знают, что это такое и откуда появилось. 2 февраля жители США и Канады собираются и наблюдают за сурком, вылезающим из своей норы. Если день пасмурный, то сурок не видит своей тени и покидает нору — значит, зима скоро кончится. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и пугается ее — будет еще 6 недель зимы. В этот же день в нескольких городах США и Канады проходят фестивали, посвященные суркам-метеорологам.

Франция: покупка смешных шляп

25 ноября во Франции отмечают День святой Екатерины. Суть заключается в том, что в этот день незамужние молодые (17–25 лет) француженки надевают весьма экстравагантные головные уборы желтых и зеленых цветов. В них они ходят по улицам весь день и улыбаются прохожим. Целью таких нарядов было привлечения внимания потенциальных женихов. Ведь очень долгое время во Франции возраст 20–25 лет считался для женщины началом отсчета «карьеры» старой девы.

Индонезия: странная свадьба

Вообще в Индонезии много необычных традиций, особенно свадебных. Например, жених до свадьбы не должен видеть лицо невесты до той поры, пока он не споет ей несколько романтических песен. Другой же ритуал требует, чтобы молодожены не мылись, не ели и практически не пили в течение 3 дней после свадьбы.

Германия: гирлянда из носков

Еще одна необычная традиция из Германии для тех, кто в свои 25 лет не встретил вторую половинку. В этом случае ваши друзья будут натягивать гирлянду из носков вокруг вашего дома или места рождения. А за каждые несколько носков вам будет предложено выпить алкогольный напиток. Как правило, носков стараются повесить как можно больше.

Кения: прыгающий танец

Племя масаи — одно из самых древних в Кении. Знаменито оно своим необычным ритуалом, который называется «приветственный танец Адаму». Суть в том, что мужчины племени становятся в круг и начинают высоко прыгать и пританцовывать. Чем выше прыгнет воин — тем он храбрее и мужественнее.

Индия: разбить головой кокос

В штате Тамил-Наду проходит фестиваль Аади, на котором священники должны разбивать коксы о головы своих последователей. Таким образом местные жители выражают божествам благодарность, призывают удачу и здоровье. Кстати, насчет здоровья: за церемонией постоянно следят врачи, которые оказывают медицинскую помощь пострадавшим после ритуала.

Англия: приветствовать сороку

В Великобритании считается, что если увидеть одинокую сороку, то вас настигнет неудача. Но от невезения можно избавиться, если как следует поприветствовать птицу. Поэтому человек, проходя мимо, должен снять шляпу и сказать: «Доброе утро, мистер Магпи! Как поживает ваша ненаглядная жена?»

Дания: осыпать человека корицей

Если вам не пришлись по душе предыдущие традиции для незамужних, то вот еще одна из Дании. Если вам исполнилось 25 лет, а вы до сих пор одиноки, то тут вас посыпают корицей с ног до головы. А если же вам 30 лет и вы без пары, то в вас могут бросить перцем. В шутку, разумеется.

Япония: праздник плодородия

Чем необычнее праздник для японца, тем лучше. Взять тот же фестиваль Хонэн-мацури, известный как крупнейших праздник плодородия. В середине марта жители Японии соперничают за возможность пронести 20-килограммовый деревянный половой орган через город. Считается, что такой ритуал способен даровать плодородие землям и увеличить рождаемость.

Испания: прыгать через младенцев

Еще одна крайне необычная традиция из Испании — Эль Колачо. Мужчины, переодетые в дьявола, должны перепрыгивать через младенцев, которые лежат на матрасах. Такой ритуал призван держать злого духа в страхе и не подходить к ребенку.

Шотландия: чернение невесты

Чернение невесты — шотландский обычай, в ходе которого невесту перед бракосочетанием обмазывают самыми неприятными жидкостями. Например, тухлыми яйцами, соусами, мукой и опилками. Затем возят по городу или привязывают к фонарному столбу.

Бразилия: муравьиная перчатка

В бразильском племени сатере-маве, чтобы стать мужчиной, мальчик должен пройти специальный ритуал. Он надевает себе на руку перчатку, полную муравьев парапонеров. Любое движение руки приведет к укусу, а укус этих муравьев в 30 раз больнее укуса пчелы. В этой перчатке он должен продержать руки 11 часов, и только после этого он станет мужчиной.

Австралия: приветствие

У австралийских аборигенов-воинов есть крайне необычный ритуал приветствия. Вместо привычного нам рукопожатия они демонстрируют уважение прикосновением к половому органу собеседника.