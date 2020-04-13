16 звездных сыновей, чьи редкие фото вызвали переполох в сети

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Многие родители часто делятся в соцсетях фотографиями своих детей. А вот известные люди, напротив, пытаются максимально оградить своих близких от излишней публичности и только изредка радуют подписчиков кадрами из семейных альбомов. Наверное, поэтому мы так удивляемся, видя на страницах наших кумиров фотографии их взрослых сыновей, которых мы помним еще совсем малышами.