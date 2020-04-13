16 звездных сыновей, чьи редкие фото вызвали переполох в сети

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Многие родители часто делятся в соцсетях фотографиями своих детей. А вот известные люди, напротив, пытаются максимально оградить своих близких от излишней публичности и только изредка радуют подписчиков кадрами из семейных альбомов. Наверное, поэтому мы так удивляемся, видя на страницах наших кумиров фотографии их взрослых сыновей, которых мы помним еще совсем малышами.

Мы в AdMe.ru поражены тем, какими красавцами выросли сыновья отечественных звезд. Эти ребята, без сомнения, взяли от своих родителей все самое лучшее.

Аким Насыров, сын Мурата Насырова и Натальи Бойко

Леонтий Кондрахин, сын Тины Канделаки и Андрея Кондрахина

Григорий Верник, сын Игоря Верника и Марии Верник

Дени Байсаров, сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова

Тимофей Клявер, сын Дениса Клявера и Юлии Клявер

Майкл Стрюков, сын Анастасии Заворотнюк и Дмитрия Стрюкова

Дмитрий Маликов, сын Инны Маликовой и Владимира Антоничука

Сергей Баков, сын Анны Михалковой и Альберта Бакова

Алексей Абашкин, сын Екатерины Гусевой и Владимира Абашкина

Фрол Малинин, сын Александра Малинина и Эммы Малининой

Андрей Гордин, сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина

Архип Глушко, сын Сергея Глушко и Наташи Королевой

Владимир Любимцев, сын Михаила Пореченкова и Ирины Любимцевой

Доминик Раманаускас, сын Татьяны Лютаевой и Рокаса Раманаускаса

Петр Кончаловский, сын Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой

Григорий Валуев, сын Николая Валуева и Галины Валуевой

Некоторые из этих юношей стали для нас настоящим открытием. А кто из них удивил вас больше всего?

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