16 звездных сыновей, чьи редкие фото вызвали переполох в сети
Многие родители часто делятся в соцсетях фотографиями своих детей. А вот известные люди, напротив, пытаются максимально оградить своих близких от излишней публичности и только изредка радуют подписчиков кадрами из семейных альбомов. Наверное, поэтому мы так удивляемся, видя на страницах наших кумиров фотографии их взрослых сыновей, которых мы помним еще совсем малышами.
Мы в AdMe.ru поражены тем, какими красавцами выросли сыновья отечественных звезд. Эти ребята, без сомнения, взяли от своих родителей все самое лучшее.
Аким Насыров, сын Мурата Насырова и Натальи Бойко
Леонтий Кондрахин, сын Тины Канделаки и Андрея Кондрахина
Григорий Верник, сын Игоря Верника и Марии Верник
Дени Байсаров, сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова
Тимофей Клявер, сын Дениса Клявера и Юлии Клявер
Майкл Стрюков, сын Анастасии Заворотнюк и Дмитрия Стрюкова
Дмитрий Маликов, сын Инны Маликовой и Владимира Антоничука
Сергей Баков, сын Анны Михалковой и Альберта Бакова
Алексей Абашкин, сын Екатерины Гусевой и Владимира Абашкина
Фрол Малинин, сын Александра Малинина и Эммы Малининой
Андрей Гордин, сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина
Архип Глушко, сын Сергея Глушко и Наташи Королевой
Владимир Любимцев, сын Михаила Пореченкова и Ирины Любимцевой
Доминик Раманаускас, сын Татьяны Лютаевой и Рокаса Раманаускаса
Петр Кончаловский, сын Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой
Григорий Валуев, сын Николая Валуева и Галины Валуевой
Некоторые из этих юношей стали для нас настоящим открытием. А кто из них удивил вас больше всего?