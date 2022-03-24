16 звездных сравнений, которые покажут, что в одном возрасте можно выглядеть по-разному. Но одинаково ярко
Ученым удалось доказать, что вряд ли 2 человека будут выглядеть визуально одинаково в одном и том же возрасте. На процессы взросления, а потом и старения влияет множество факторов: от экологии и степени ухода за собой до генетической предрасположенности и общего состояния здоровья.
Нам в AdMe.ru захотелось проверить теорию светил науки. На примере знаменитых женщин мы увидели, как по-разному можно выглядеть в одном и том же возрасте.
Белла Хадид и Зендея, 25 лет
Кара Делевинь и Селена Гомес, 29 лет
Адель и Зои Кравиц, 33 года
Леди Гага и Меган Фокс, 35 лет
Энн Хэтэуэй и Кирстен Данст, 39 лет
Джессика Альба и Эми Шумер, 40 лет
Кристина Агилера и Жизель Бюндхен, 41 год
Кейт Бекинсейл и Хайди Клум, 48 лет
Рене Зеллвегер и Кейт Бланшетт, 52 года
Гвен Стефани и Кэтрин Зета-Джонс, 52 года
Памела Андерсон и Николь Кидман, 54 года
Хэлли Берри и Софи Марсо, 55 лет
Моника Беллуччи и Мариса Томей, 57 лет
Мадонна и Энди Макдауэлл, 63 года
Донателла Версаче и Деборра-Ли Фернесс, 66 лет
Вера Вонг и Мерил Стрип, 72 года
Можете ли вы сравнить себя с ровесницами из нашей подборки? Поделитесь, часто ли люди с ходу угадывают ваш возраст?
AdMe/Культура/16 звездных сравнений, которые покажут, что в одном возрасте можно выглядеть по-разному. Но одинаково ярко
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