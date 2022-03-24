16 звездных сравнений, которые покажут, что в одном возрасте можно выглядеть по-разному. Но одинаково ярко

Ученым удалось доказать, что вряд ли 2 человека будут выглядеть визуально одинаково в одном и том же возрасте. На процессы взросления, а потом и старения влияет множество факторов: от экологии и степени ухода за собой до генетической предрасположенности и общего состояния здоровья.

Нам в AdMe.ru захотелось проверить теорию светил науки. На примере знаменитых женщин мы увидели, как по-разному можно выглядеть в одном и том же возрасте.

Белла Хадид и Зендея, 25 лет

Кара Делевинь и Селена Гомес, 29 лет

Адель и Зои Кравиц, 33 года

Леди Гага и Меган Фокс, 35 лет

Энн Хэтэуэй и Кирстен Данст, 39 лет

Джессика Альба и Эми Шумер, 40 лет

Кристина Агилера и Жизель Бюндхен, 41 год

Кейт Бекинсейл и Хайди Клум, 48 лет

Рене Зеллвегер и Кейт Бланшетт, 52 года

Гвен Стефани и Кэтрин Зета-Джонс, 52 года

Памела Андерсон и Николь Кидман, 54 года

Хэлли Берри и Софи Марсо, 55 лет

Моника Беллуччи и Мариса Томей, 57 лет

Мадонна и Энди Макдауэлл, 63 года

Донателла Версаче и Деборра-Ли Фернесс, 66 лет

Вера Вонг и Мерил Стрип, 72 года