16 популярных женщин, которые с каждой новой беременностью расцветают пуще сирени весной

Сегодня знаменитые женщины могут не выбирать между семьей и карьерой. Если звезды желают стать мамами, не делая перерывов в карьере, обычно никто из шоу-бизнеса не встает на их пути. Беременность могут вписать в сценарий кинофильма или сделать частью имиджа. Потому звездные мамы легко решаются на 2-го и 3-го ребенка. И выглядят при этом с каждым разом все очаровательнее.