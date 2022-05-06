16 популярных женщин, которые с каждой новой беременностью расцветают пуще сирени весной
Сегодня знаменитые женщины могут не выбирать между семьей и карьерой. Если звезды желают стать мамами, не делая перерывов в карьере, обычно никто из шоу-бизнеса не встает на их пути. Беременность могут вписать в сценарий кинофильма или сделать частью имиджа. Потому звездные мамы легко решаются на 2-го и 3-го ребенка. И выглядят при этом с каждым разом все очаровательнее.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядели молодые мамы в свои первые и последующие беременности.
Софи Тернер
Блейк Лайвли
Кира Найтли
Натали Портман
Миранда Керр
Джессика Альба
Рэйчел Вайс
Энн Хэтэуэй
Хилари Дафф
Галь Гадот
Хайди Клум
Летиция Каста
Кристен Белл
Кейт Хадсон
Виктория Бекхэм
Пенелопа Крус
Сколько у вас детей? Как вы чувствовали себя в первую и последующие беременности?
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