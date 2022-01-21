16 звезд поколдовали над своим образом так, что даже преданные фанаты их не сразу узнают

В 2021 году многие звезды решили дать волю воображению и сменить привычный классический образ. Актрисы и певицы экспериментировали с яркими цветами и пробовали новые стрижки. Даже Дженнифер Лопес не удержалась и примерила дерзкий розовый оттенок.



Мы в AdMe.ru вспомнили примечательные звездные преображения. Возможно, наша подборка подтолкнет и вас к смене образа.

Меган Фокс

Кристина Агилера

Билли Айлиш

Керри Вашингтон

Элизабет Мосс

Джуно Темпл

Холзи

Кейт Мара

Джиджи Хадид

Румер Уиллис

Камила Кабельо

Джамила Джамил

Милли Бобби Браун

Флоренс Пью

Селена Гомес

Дженнифер Лопес