16 звезд, которых мы практически никогда не видели в профиль, поэтому не ожидали такой разницы
Для того чтобы удачно получаться на фотографиях, важно знать свою «рабочую» сторону и выбирать правильный ракурс. Эти негласные правила распространяются и на знаменитостей. Чаще всего мы видим их анфас, а ведь некоторых представителей звездного олимпа в профиль даже не узнать.
Нам в AdMe.ru стало любопытно посмотреть на звезд под другим углом. Как следует покопавшись в фотоархивах, мы обнаружили их снимки в профиль.
Галь Гадот
Деми Мур
Кара Делевинь
Джулианна Мур
Рианна
Эмма Уотсон
Риз Уизерспун
Лана Дель Рей
Тимоти Шаламе
Хлоя Морец
Рэйчел Вайс
Леди Гага
Оливия Уайлд
Джейсон Момоа
Диана Крюгер
Адриана Лима
Чей профиль произвел на вас большее впечатление? А может, мы забыли кого-то упомянуть?
AdMe/Культура/16 звезд, которых мы практически никогда не видели в профиль, поэтому не ожидали такой разницы
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