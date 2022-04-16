16 звезд, которых мы практически никогда не видели в профиль, поэтому не ожидали такой разницы

Для того чтобы удачно получаться на фотографиях, важно знать свою «рабочую» сторону и выбирать правильный ракурс. Эти негласные правила распространяются и на знаменитостей. Чаще всего мы видим их анфас, а ведь некоторых представителей звездного олимпа в профиль даже не узнать.