Как бы выглядели 16 звезд, если бы лишились главной яркой детали своей внешности

Мы привыкли видеть знаменитостей в их привычном для поклонников облике. Кто-то из них в прошлом несколько раз радикально менял свой стиль, а кто-то остается верным своему первоначальному образу на протяжении десятилетий, меняя лишь что-то незначительное. Но часто неизменной остается какая-то маленькая деталь, которая становится вечным спутником или даже визитной карточкой конкретного артиста или артистки.