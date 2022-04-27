Как бы выглядели 16 звезд, если бы лишились главной яркой детали своей внешности
Мы привыкли видеть знаменитостей в их привычном для поклонников облике. Кто-то из них в прошлом несколько раз радикально менял свой стиль, а кто-то остается верным своему первоначальному образу на протяжении десятилетий, меняя лишь что-то незначительное. Но часто неизменной остается какая-то маленькая деталь, которая становится вечным спутником или даже визитной карточкой конкретного артиста или артистки.
Мы в AdMe.ru пофантазировали и представили, как бы выглядели знаменитости без своей характерной изюминки, но с некоторыми новыми чертами во внешности.
Ким Кардашьян
Леонардо Ди Каприо
Билли Айлиш
Тимоти Шаламе
Роберт Паттинсон
Тейлор Свифт
Аня Тейлор-Джой
Эмма Стоун
Джулия Робертс
Вайнона Райдер
Эмма Уотсон
Эль Фэннинг
Ева Грин
Майя Хоук
Колин Фаррелл
София Лиллис
А какую деталь внешности вы бы хотели изменить в себе?
Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News, Featureflash / Depositphotos.com
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