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Как бы выглядели 16 звезд, если бы лишились главной яркой детали своей внешности

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Мы привыкли видеть знаменитостей в их привычном для поклонников облике. Кто-то из них в прошлом несколько раз радикально менял свой стиль, а кто-то остается верным своему первоначальному образу на протяжении десятилетий, меняя лишь что-то незначительное. Но часто неизменной остается какая-то маленькая деталь, которая становится вечным спутником или даже визитной карточкой конкретного артиста или артистки.

Мы в AdMe.ru пофантазировали и представили, как бы выглядели знаменитости без своей характерной изюминки, но с некоторыми новыми чертами во внешности.

Ким Кардашьян

Леонардо Ди Каприо

Билли Айлиш

Тимоти Шаламе

Роберт Паттинсон

Тейлор Свифт

Аня Тейлор-Джой

Эмма Стоун

Джулия Робертс

Вайнона Райдер

Эмма Уотсон

Эль Фэннинг

Ева Грин

Майя Хоук

Колин Фаррелл

София Лиллис

А какую деталь внешности вы бы хотели изменить в себе?

Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News, Featureflash / Depositphotos.com
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AdMe/Культура/Как бы выглядели 16 звезд, если бы лишились главной яркой детали своей внешности
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