16 звезд, которые стали заложниками одного образа

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Большинство звезд меняют стрижки, цвет волос и макияж едва ли не ежемесячно. Однако есть среди селебрити и такие, кто придерживается одного образа не просто годами, но десятилетиями. У одних поклонников это вызывает восторг, а у других — легкое недоумение.

AdMe.ru поддерживает знаменитостей-консерваторов: к чему меняться, если образ и без того идеален?

1. Уже больше 10 лет Сара Джессика Паркер появляется на публике с распущенными светлыми волосами длиной чуть ниже плеч, а в макияже практически всегда делает акцент на подведенные глаза

2. Памела Андерсон со времен «Спасателей Малибу» придерживается образа роковой блондинки: броский макияж, небрежная укладка и довольно откровенные наряды. Даже брови-ниточки остались

3. Камерон Диас не раз менялась для ролей в кино, но в обычной жизни звезда предпочитает сдержанный образ

4. Стиль Синди Кроуфорд за 30 лет ни капельки не изменился: по-прежнему роскошная каштановая шевелюра и легкий, естественный мейкап

5. Еще в конце 90-х годов Гвен Стефани из пацанки превратилась в гламурную диву и так ею и осталась. Ее фирменный стиль — яркий блонд, активная подводка и неизменная красная помада

6. Наталья Водянова в повседневной жизни предпочитает естественную укладку и нюдовый макияж

7. Ирина Шейк активно экспериментирует с образами, но только на съемочной площадке. В жизни и на мероприятиях модель предпочитает неброский макияж и распущенные или забранные волосы

8. Скарлетт Йохансcон несколько раз пыталась сменить имидж, даже побывала брюнеткой, но в итоге все равно вернулась к привычному нам образу блондинки

9. Рыжий цвет волос Кристины Хендрикс в Голливуде успел стать культовым. Несмотря на то что это не родной ее цвет (Хендрикс на самом деле блондинка), звезда не отказывается от него на протяжении многих лет

10. Обычный для Сандры Буллок образ — мягкие локоны чуть ниже плеч и прямой пробор. Классика, которая вряд ли когда-нибудь выйдет из моды

11. Бывшая участница Spice Girls Эмма Бантон никогда не изменяла образу блондинки. Да и в укладке и стрижке тоже наблюдается завидное постоянство

12. «Некоторые коллекционируют бабочек, а вот я — жуков». Кстати, Ева Грин собирает еще и черепа. Поэтому неудивительно, что готический образ так захватил актрису, что она не расстается с ним уже много лет

13. Музыкант Эд Ширан широко известен своей любовью к стилю casual, хотя иногда и предпринимает попытки одеться в классику. Неизменными деталями внешности Ширана остаются борода и рыжие растрепанные волосы

14. Британский певец и актер Гарри Стайлс неравнодушен к головным уборам, в частности к повязкам. Нарочито растрепанные волосы — еще одна его фишка

15. Энрике Иглесиас пронес любовь к бейсболкам сквозь годы. Кроме того, стиль одежды этого певца тоже не изобилует изысками: Иглесиас предпочитает джинсы и футболки

16. Отличительная черта Эмбер Роуз — едва заметный ежик обыкновенно платинового цвета. Хотя когда-то звезда носила белокурые локоны длиной до талии