16 звезд, которые на публике само совершенство, а в жизни словно тетя Зина из нашего двора

На красных дорожках известные люди ведут себя словно короли и королевы, щеголяют изысканными манерами и следят за каждым своим движением. А стоит выключиться камерам, и они сбрасывают с плеч бремя публичности и находят радость в простых человеческих мелочах: копаются в огороде, захаживают на рынок за свежими ягодами и катаются на аттракционах.

Мы в AdMe.ru захотели посмотреть, как проходят будни обитателей звездного олимпа, и еще раз убедились в том, что в повседневной жизни знаменитости выглядят словно мы с вами. Взгляните сами.

Бен Аффлек, как истинный ценитель клубники, знает, что перед покупкой лучше попробовать ягоды

Алисия Сильверстоун считает, что нет ничего лучше овощей, выращенных на своем собственном огороде

Джейсон Пристли — настоящий ценитель фермерских рынков

А еще он заботливый отец

София Вергара никуда без снеков

Джессика Альба тоже не прочь полакомиться чем-нибудь во время шопинга

Брюс Уиллис искренне радуется походу в парк развлечений

Дакота Фэннинг заботится о природе, сортируя отходы

А Кара Делевинь проявляет заботу, очищая пляж от мусора

Ничего необычного, просто Крисс Прэтт весело проводит время в Диснейленде

Дрю Бэрримор красит ногти в метро

А Мэгги Джилленхол предпочитает такси

Судя по всему, Джейсон Стейтем обожает зеленые салаты

Риз Уизерспун забрала одежду из химчистки

Джоди Фостер заправляет машину

Наоми Уоттс спешит куда-то, невзирая на сильнейший дождь

А в этой милой даме с полотенцем сложно узнать оскароносную Эмму Томпсон — в таком виде актриса отдыхала на Лазурном Берегу в Каннах