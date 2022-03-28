16 звезд, которые на публике само совершенство, а в жизни словно тетя Зина из нашего двора
На красных дорожках известные люди ведут себя словно короли и королевы, щеголяют изысканными манерами и следят за каждым своим движением. А стоит выключиться камерам, и они сбрасывают с плеч бремя публичности и находят радость в простых человеческих мелочах: копаются в огороде, захаживают на рынок за свежими ягодами и катаются на аттракционах.
Мы в AdMe.ru захотели посмотреть, как проходят будни обитателей звездного олимпа, и еще раз убедились в том, что в повседневной жизни знаменитости выглядят словно мы с вами. Взгляните сами.
Бен Аффлек, как истинный ценитель клубники, знает, что перед покупкой лучше попробовать ягоды
Алисия Сильверстоун считает, что нет ничего лучше овощей, выращенных на своем собственном огороде
Джейсон Пристли — настоящий ценитель фермерских рынков
А еще он заботливый отец
София Вергара никуда без снеков
Джессика Альба тоже не прочь полакомиться чем-нибудь во время шопинга
Брюс Уиллис искренне радуется походу в парк развлечений
Дакота Фэннинг заботится о природе, сортируя отходы
А Кара Делевинь проявляет заботу, очищая пляж от мусора
Ничего необычного, просто Крисс Прэтт весело проводит время в Диснейленде
Дрю Бэрримор красит ногти в метро
А Мэгги Джилленхол предпочитает такси
Судя по всему, Джейсон Стейтем обожает зеленые салаты
Риз Уизерспун забрала одежду из химчистки
Джоди Фостер заправляет машину
Наоми Уоттс спешит куда-то, невзирая на сильнейший дождь
А в этой милой даме с полотенцем сложно узнать оскароносную Эмму Томпсон — в таком виде актриса отдыхала на Лазурном Берегу в Каннах
Представьте, что вы звезда мирового масштаба. Какой жизнью вы бы жили?
AdMe/Культура/16 звезд, которые на публике само совершенство, а в жизни словно тетя Зина из нашего двора
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