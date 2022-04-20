16 звезд, которые и не думают останавливаться на одном стиле и вовсю экспериментируют

За свою карьеру знаменитости успевают примерить на себя бесчисленное количество образов, чтобы найти «свое», нащупать свой собственный стиль. Поэтому немудрено, что на протяжении своего творческого пути и особенно на ранних его этапах звездные красотки выглядят совершенно по-разному.

Мы в AdMe.ru обратили внимание на знаменитостей, которые не стали останавливаться на каком-то одном образе, а с удовольствием экспериментируют.

Натали Портман

Актрису можно было увидеть в образах и этакой пацанки, и скромницы, и настоящей леди. К примеру, недавно на вечеринке Vanity Fair она появилась в струящемся платье с драпировкой.

Энн Хэтэуэй

Эволюция образов Энн: если поначалу актриса больше напоминала простую девчонку, милашку, то постепенно она превратилась в настоящую горячую штучку.

Кэтрин Зета-Джонс

Актриса перепробовала самые разные наряды, и со временем они становились все более изысканными и утонченными.

Тильда Суинтон

Если поначалу актриса не выделялась нарядами, то впоследствии она сформировала собственный неповторимый стиль, в котором проскальзывают черты андрогина и даже инопланетянки.

Синтия Никсон

Синтия не боится экспериментировать: она легко может надеть и простой топ с джинсами, и вечернее платье с открытыми плечами.

Наоми Уоттс

У Наоми отличный вкус, и она замечательно выглядит и в образе дивы старого Голливуда, и в затейливой блузке с брюками.

Кира Найтли

В начале карьеры Кира иногда была похожа на отвязную девчонку. Затем ее наряды стали более утонченными, и она начала блистать в платьях, в которых выглядела как настоящая принцесса или леди.

Вайнона Райдер

Актрисе идут и легкие платья, и костюмы с брюками. В последнее время она все чаще появляется на публике в элегантных черных нарядах.

София Вергара

София прекрасна и в обычной майке с широкой юбкой в пол, и в нежном платье длиной до колена. И особенно хорошо на ней смотрятся роскошные вечерние платья, подчеркивающие достоинства фигуры.

Ванесса Паради

Французской актрисе, модели и певице отлично удается сочетать жакеты с другими вещами и всегда выглядеть в них совершенно по-разному.

Дженнифер Коннелли

Дженнифер появлялась на публичных мероприятиях и в довольно простой одежде, и в замысловатых нарядах со сложным кроем.

Хилари Суэнк

Хилари для выходов в свет примеряет самые разные образы. Ее можно было увидеть и в длинном платье с высоким разрезом, и в кокетливом наряде с пышной юбкой.

Хлоя Севиньи

Хлоя — девушка с перчинкой. Она не боится экспериментировать с одеждой. Из раза в раз ее наряды становятся все более утонченными и яркими.

Кристина Хендрикс

Кристине к лицу платья самых разных фасонов. Она также не боится экспериментировать с материалами и фактурами.

Ребел Уилсон

Какое-то время Ребел предпочитала простые удобные наряды, но со временем она стала появляться на различных мероприятиях и в роскошных вечерних платьях.

Ева Грин

Великолепная Ева знает толк в ярких нарядах. Она может предстать на публике и в облике этакой инопланетянки, и в образе роковой красотки.