16 звезд, которые и не думают останавливаться на одном стиле и вовсю экспериментируют
За свою карьеру знаменитости успевают примерить на себя бесчисленное количество образов, чтобы найти «свое», нащупать свой собственный стиль. Поэтому немудрено, что на протяжении своего творческого пути и особенно на ранних его этапах звездные красотки выглядят совершенно по-разному.
Мы в AdMe.ru обратили внимание на знаменитостей, которые не стали останавливаться на каком-то одном образе, а с удовольствием экспериментируют.
Натали Портман
Актрису можно было увидеть в образах и этакой пацанки, и скромницы, и настоящей леди. К примеру, недавно на вечеринке Vanity Fair она появилась в струящемся платье с драпировкой.
Энн Хэтэуэй
Эволюция образов Энн: если поначалу актриса больше напоминала простую девчонку, милашку, то постепенно она превратилась в настоящую горячую штучку.
Кэтрин Зета-Джонс
Актриса перепробовала самые разные наряды, и со временем они становились все более изысканными и утонченными.
Тильда Суинтон
Если поначалу актриса не выделялась нарядами, то впоследствии она сформировала собственный неповторимый стиль, в котором проскальзывают черты андрогина и даже инопланетянки.
Синтия Никсон
Синтия не боится экспериментировать: она легко может надеть и простой топ с джинсами, и вечернее платье с открытыми плечами.
Наоми Уоттс
У Наоми отличный вкус, и она замечательно выглядит и в образе дивы старого Голливуда, и в затейливой блузке с брюками.
Кира Найтли
В начале карьеры Кира иногда была похожа на отвязную девчонку. Затем ее наряды стали более утонченными, и она начала блистать в платьях, в которых выглядела как настоящая принцесса или леди.
Вайнона Райдер
Актрисе идут и легкие платья, и костюмы с брюками. В последнее время она все чаще появляется на публике в элегантных черных нарядах.
София Вергара
София прекрасна и в обычной майке с широкой юбкой в пол, и в нежном платье длиной до колена. И особенно хорошо на ней смотрятся роскошные вечерние платья, подчеркивающие достоинства фигуры.
Ванесса Паради
Французской актрисе, модели и певице отлично удается сочетать жакеты с другими вещами и всегда выглядеть в них совершенно по-разному.
Дженнифер Коннелли
Дженнифер появлялась на публичных мероприятиях и в довольно простой одежде, и в замысловатых нарядах со сложным кроем.
Хилари Суэнк
Хилари для выходов в свет примеряет самые разные образы. Ее можно было увидеть и в длинном платье с высоким разрезом, и в кокетливом наряде с пышной юбкой.
Хлоя Севиньи
Хлоя — девушка с перчинкой. Она не боится экспериментировать с одеждой. Из раза в раз ее наряды становятся все более утонченными и яркими.
Кристина Хендрикс
Кристине к лицу платья самых разных фасонов. Она также не боится экспериментировать с материалами и фактурами.
Ребел Уилсон
Какое-то время Ребел предпочитала простые удобные наряды, но со временем она стала появляться на различных мероприятиях и в роскошных вечерних платьях.
Ева Грин
Великолепная Ева знает толк в ярких нарядах. Она может предстать на публике и в облике этакой инопланетянки, и в образе роковой красотки.
А вы часто меняете стиль или уже нашли свой собственный и придерживаетесь его?