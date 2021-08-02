16 звезд, которые блистают на красных дорожках, а в обычной жизни выглядят в точности как мы с вами

Мы всегда видим знаменитостей на публичных мероприятиях одетыми по последним тенденциям моды, с идеальной укладкой и запоминающимся макияжем. Но это не означает, что вне красных дорожек они тоже всегда при параде. Многие из наших любимых звезд в обычной жизни, как и мы, носят толстовки, треники и кроссовки, а вместо роскошных голливудских локонов у них на голове можно увидеть небрежный пучок.