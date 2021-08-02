16 звезд, которые блистают на красных дорожках, а в обычной жизни выглядят в точности как мы с вами
Мы всегда видим знаменитостей на публичных мероприятиях одетыми по последним тенденциям моды, с идеальной укладкой и запоминающимся макияжем. Но это не означает, что вне красных дорожек они тоже всегда при параде. Многие из наших любимых звезд в обычной жизни, как и мы, носят толстовки, треники и кроссовки, а вместо роскошных голливудских локонов у них на голове можно увидеть небрежный пучок.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как в повседневной жизни выглядят знаменитости и что они носят, когда на них не направлены лучи софитов.
Кара Делевинь
Кэти Перри
Энн Хэтэуэй
Руни Мара
Кэти Холмс
Тайра Бэнкс
Клэр Дэйнс
Ева Лонгория
Шэрон Стоун
Кэмерон Диас
Джулия Робертс
Зендея
Рэйчел Вайс
Хлоя Грейс Морец
Ума Турман
Эми Адамс
А какую одежду в повседневной жизни предпочитаете вы? И волнует ли вас мнение окружающих?
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