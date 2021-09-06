16 знаменитых женщин, которые не трясутся над каждым набранным килограммом и выглядят на пять с плюсом

Звезды, как и все люди, меняются: кто-то перекрашивает волосы, делает татуировки, худеет или полнеет. Однако фигура знаменитостей, как правило находится под пристальным вниманием всего мира, и каждый набранный или сброшенный килограмм видно практически сразу.

Мы в AdMe.ru с удовольствием разглядывали фотографии звезд мировой величины и пришли к выводу, что они красивые, когда худые, и когда набирают вес — тоже красивые.

Кира Найтли

Дженнифер Гарнер

Кэти Перри

Кристина Агилера

Пэрис Хилтон

Деми Ловато

Рианна

Хиллари Дафф

Николь Ричи

Риз Уизерспун

Ева Лонгория

Дрю Бэрримор

Келли Кларксон

Дженнифер Лав Хьюитт

Тайра Бэнкс

Миша Бартон