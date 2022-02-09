16 знаменитых женщин, которые чихать хотели на чужие стандарты красоты и позволяют себе быть собой

Современное общество не только определяет нормы нашего поведения, но и диктует стандарты красоты. Так, по мнению большинства, идеальная женщина должна иметь пропорции 90—60—90, аккуратные черты лица, безупречную кожу и ухоженные волосы. Давление оказывается как на обычных девушек, так и на звезд. Но пока одни пытаются соответствовать чужим требованиям, другие уверенно заявляют: истинная красота не вписывается ни в какие рамки.

Мы в AdMe.ru искренне уважаем знаменитых женщин, которые остаются собой, несмотря на критику в свой адрес.

Фигура Хлои Грейс Морец часто становится поводом для мемов. Но, кажется, актрису это совсем не беспокоит

Ева Лонгория абсолютно не стесняется пушка на лице. И вправду это не повод для беспокойства

Скарлетт Йоханссон и Леди Гага не стесняются растяжек. Мы тоже не понимаем, почему из-за них можно кого-то критиковать

Многие бы на месте Сары Джессики Паркер уже давно избавились от морщин. Но кинозвезда считает, что прислушиваться к такой критике не имеет никакого смысла

За свою карьеру Галь Гадот не раз сталкивалась с критикой своего маленького бюста. Но, как мы видим, актрису это не сильно волнует

Не комплексует по поводу скромного охвата грудной клетки и Кейт Хадсон. Согласитесь, выглядит она потрясающе

Кейт Мосс покорила мировые подиумы, даже не имея идеальных в привычном понимании ног

А Летиции Касте пленять сердца людей по всему миру не мешает ее «неголливудская» улыбка

Лили-Роуз Депп знает: мини-юбка — главное оружие в борьбе со злопыхателями, вечно недовольными формой чужих ног

Кейт Босуорт даже не думает скрывать торчащие уши. Зачем, если девушка и так выглядит отлично?

Полностью поддерживает коллегу в этом вопросе и Дженнифер Гарнер

Кэти Холмс уверена, что стесняться неидеальных в понимании большинства ног — глупо

Кейт Аптон не спешит удалять усики над верхней губой. Зачем стесняться того, что естественно?

«Если вам это не нравится, оставьте меня в покое» — так отвечает Селин Дион критикам, называющим ее слишком худой

Гвендолин Кристи, как и многие женщины, хочет чувствовать себя «на высоте». И рост 191 см ничуть не мешает ей носить каблуки

«Слишком» естественный вид не помешал Фрэнсис Макдорманд получить 4 «Оскара». Она вообще не комплексует и будто игнорирует злопыхателей