16 знаменитых мужчин, градус привлекательности которых с годами достиг максимума

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Некоторые знаменитости так красиво внешне меняются с годами, что наблюдать за этими трансформациями — сплошное эстетические удовольствие. Взглянув на их фото из серии «тогда и сейчас», видишь, что одни с возрастом приобретают солидность, другие — особый шарм, третьи — мудрый взгляд. Не так давно у Энрике Иглесиаса вышел клип на песню «PENDEJO». Судя по этим кадрам, 46-летний певец, кажется, стал еще привлекательнее, чем, к примеру, в 33 года — на взлете своей карьеры.

Мы в AdMe.ru решили сравнить современные фотографии известных мужчин с кадрами из их молодости.

Джордж Клуни

Слева кадр из сериала «Скорая помощь», в котором Клуни снимался с 1994 по 2000 год, справа — фото 2021 года.

Пол Радд

На фото слева актеру 34 года, справа — 52 года.

Фред Дёрст

На фото слева Фреду Дёрсту 32 года, справа — 50 лет.

Том Уэллинг

Фото слева сделано в 2002 году, когда актеру было 25 лет. Справа — кадр из сериала 2019 года «Бэтвумен», где Уэллингу 42 года.

Шонн Уильям Скотт

На фото слева актеру 25 лет, справа — 44 года.

Эминем

На фото слева рэперу 30 лет, справа — 47 лет.

Билли Джо Армстронг

На фото слева музыканту 33 года, справа — 48 лет.

Энрике Иглесиас

Слева фото 2008-го, где певцу 33 года, справа кадр из клипа Энрике Иглесиаса «PENDEJO» (2021), где ему 46 лет.

Кэн Ватанабэ

На первом фото актеру 46 лет, на втором — 59 лет.

Тим Рот

На фото слева Тиму Роту 33 года, справа — 60 лет.

Хью Лори

Слева кадр из фильма 1995 года «Разум и чувства». На момент выхода картины Хью Лори было 36 лет. Справа — фото 2019 года, где актеру 60 лет.

Тилль Линдеманн

Слева кадр из клипа 2001 года группы Rammstein «Ich will», где фронтмену коллектива 38 лет. Справа кадр из клипа 2021 года «Le jardin des larmes» певицы ZAZ и Линдеманна. На момент выхода видео музыканту было 58 лет.

Венсан Кассель

На первом фото актеру 35 лет, на втором — 53 года.

Кристофер Мелони

На фото слева актеру 40 лет, справа — 60 лет.

Хавьер Бардем

Слева кадр из фильма 1997 года «Пердита Дуранго». На момент выхода картины Хавьеру Бардему было 28 лет. Справа — фото 2021-го, где актеру 52 года.

Бенедикт Камбербэтч

Слева кадр из сериала 2008 года «Последний враг». На момент выхода сериала актеру был 31 год. Справа фото 2021 года, где Бенедикту Камбербэтчу 45 лет.