16 знаменитостей, у которых внезапно нашелся двойник среди обычных людей

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Существует сайт, с помощью которого любой желающий может найти похожего на себя человека, просто загрузив фото. Его создатели уверены, что у каждого из нас есть около 8 двойников в разных странах. Поэтому если вы вдруг встретите свободно прогуливающуюся по улице знаменитость, то не спешите брать автограф: возможно, это кто-то из героев нашей подборки.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый из двойников вполне мог бы стать дублером звезды и вряд ли кто-то заметил бы подмену.

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