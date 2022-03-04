16 знаменитостей, которым исполняется 60 в 2022 году, и мы не можем в это поверить
Все мы знаем, что старение неизбежно, но некоторых знаменитостей, кажется, это не касается. Оттого еще более неожиданным стало известие о том, что в этом году они разменяют 7-й десяток. Возможно, среди них есть и ваши любимчики.
Мы в AdMe.ru составили список звезд, которые перешагнут в этом году важный жизненный рубеж — 60 лет.
1. Легенда Голливуда Том Круз отметит свой 60-й день рождения 3 июля
2. Деми Мур 11 ноября исполнится 60 лет
3. Любимый многими комик Стив Карелл отпразднует 60-летие 16 августа
4. Двукратная обладательница премии «Оскар» Джоди Фостер отметит свой 60-летний юбилей 19 ноября
5. 22 декабря английский актер Рэйф Файнс отметит свое 60-летие
6. Звезде «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман 60 лет исполнится 9 декабря
7. Комедийная актриса Рози О’Доннелл отпразднует свой 60-й день рождения 21 марта
8. Уэсли Снайпсу исполняется 60 лет 31 июля
9. Актриса Джоан Кьюсак отпразднует свое 60-летие 11 октября
10. Солисту группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидису 60 исполнится 1 ноября
11. Джина Гершон, звезда сериала «Ривердэйл», а также фильмов «Шоугелз» и «Связь», отпразднует 60-летие 10 июня
12. Пола Абдул отметит 60-летие 19 июня
13. Легендарному рокеру Джону Бон Джови 60 исполнилось 2 марта
14. Звезда «Отчаянных домохозяек» Марсия Кросс отпразднует 60-летие 25 марта
15. День рождения Дженнифер Джейсон Ли уже прошел — ей 60 исполнилось 5 февраля
16. Джим Керри отпраздновал свой юбилей 17 января
Некоторые люди любят праздновать свой день рождения, другие предпочитают не отмечать, чтобы лишний раз не напоминать себе о возрасте. К какому типу относитесь вы?
Фото на превью Wikimedia Commons, demimoore / Instagram
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