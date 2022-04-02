16 знаменитостей, которые еще вчера были юны и беззаботны, а сегодня им приветливо машет пятый десяток

Только недавно наши кумиры были юными парнями и девчатами, а сегодня они зрелые мужчины и женщины, которым стукнуло или вот-вот стукнет 40 лет. Например, Энн Хэтэуэй, которую многие помнят милой 18-летней девчонкой, сейчас без 5 минут 40-летняя дама.

AdMe.ru чествует известных людей, которые в 2022 году разменивают пятый десяток. Мы уверены, что многие из них с годами стали выглядеть только круче.

Кейт Миддлтон, 9 января 1982 года

Кимберли Уайатт (The Pussycat Dolls), 4 февраля 1982 года

Энн Хэтэуэй, 12 ноября 1982 года

Эдди Редмэйн, 6 января 1982 года

Кирстен Данст, 30 апреля 1982 года

Келли Кларксон, 24 апреля 1982 года

Ники Минаж, 8 декабря 1982 года

Джейми Дорнан, 1 мая 1982 года

Наталья Водянова, 28 февраля 1982 года

Пол Уэсли, 23 июля 1982 года

Гэби Хоффманн, 8 января 1982 года

Киран Калкин, 30 сентября 1982 года

Девон Аоки, 10 августа 1982 года

Ребекка Холл, 3 мая 1982 года

Приянка Чопра, 18 июля 1982 года

Натали Дормер, 11 февраля 1982 года