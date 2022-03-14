16 знаменитостей, которые выглядят потрясающе без всякой пластики, кто бы там что ни говорил

Над внешним видом селебрити колдует целая команда: визажист, нутрициолог, личный тренер, стилист, парикмахер, а в некоторых случаях и пластический хирург. Одни знаменитости говорят о косметических процедурах открыто, другие предпочитают не комментировать результаты своего преображения. А есть звезды, которые отрицают любое вмешательство.

AdMe.ru вспомнил перемены во внешности звезд, из-за которых все начали судачить о том, что без пластики тут не обошлось. А знаменитости не смолчали и ответили сплетникам напрямую.

Модель Белла Хадид говорит, что не делала пластику: «Знаете что? Можем сделать сканирование моего лица, если вы не верите»

Келли Осборн отрицает слухи о хирургическом вмешательстве: «Я не делала пластических операций, только несколько „уколов красоты“»

Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг прямо говорит о том, что ее нос выглядит идеально ровным из-за грамотного контуринга

Рене Зеллвегер публично заявила, что ничего не делала с глазами: «Не то чтобы это чье-то дело, но я и не собиралась делать операцию на глазах»

Ева Мендес пропала из соцсетей, но не из-за неудачной пластики, как предположили подписчики, а просто потому, что ей захотелось проводить больше времени с семьей

Вечно молодой Джиллиан Андерсон плевать на слухи о пластических операциях, потому что она-то знает, что ничего такого не делала

Супермодель Клаудия Шиффер отрицает инъекции ботокса. Морщинки на лбу и между бровями, к слову, выглядят естественно

Ирину Шейк сплетни о пластике рта веселят: «Когда вижу заголовок в духе: „Она накачала губы до состояния пельменей“, я просто смеюсь»

Джиджи Хадид категорично заявляет, что никогда не ставила филлеры в скулы, а изменения во внешности объясняет силой макияжа

Певице Ариане Гранде приписывали пластику груди, носа, губ и бровей. Звезда не смолчала: «Вы сравниваете фото, где мне 14 и 21. И да, я ношу лифчик с пушап»

После рождения дочери Ким Кардашьян быстро пришла в форму, но пластическая хирургия здесь ни при чем — только правильное питание и тренировки

Когда Дженнифер Лопес заподозрили в хирургическом вмешательстве, артистка написала в соцсетях: «Извините, но я никогда не делала пластику»

Хейли Бибер обвиняют во множестве процедур по улучшению внешности и пластике носа. Модель же утверждает, что с лицом она ничего не делала

Кендалл Дженнер предстала перед публикой с пухлыми губами, но сказала, что все дело в карандаше, с которым она слегка перестаралась

Беременная Эмили Ратаковски сказала хейтерам, что женщинам в положении «уколы красоты» запрещены и вообще она никогда не ставила филлеры в губы

Фанатам Пэрис Хилтон показалось, что та исправила кончик носа, но она отрицает любое вмешательство: «Я в жизни ничего не делала, даже ботокс»