16 знаменитостей, которые создали крутой бизнес

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Мы восхищаемся теми, кто нашел свое призвание, и удивляемся, как они находят силы заниматься любимым делом, несмотря на основную работу. Среди актеров и певцов тоже есть те, кто в перерывах между съемками и гастролями претворял в жизнь свои идеи и достиг в этом большого успеха. AdMe.ru надеется, что вы вдохновитесь их примером и воплотите в жизнь свои мечты.

Джессика Альба — органические бытовые товары

В 2011 году Джессика Альба основала компанию, которая производит экологичную косметику, детские и бытовые товары, — The Honest Company. Дела у компании идут только в гору, по последней оценке, бизнес Альбы составляет $ 1,7 млрд. Два года назад Forbes даже назвал ее «самой богатой женщиной Америки, которая добилась этого сама».

Арнольд Шварценеггер — продажа кирпича

Арнольд Шварценеггер сколотил свое первое состояние задолго до успеха в кино. И дело не в многочисленных титулах и наградах по бодибилдингу. Приехав в США, он с другом занялся поставкой кирпича. Дело пошло вверх из-за землетрясения 1971 года в Лос-Анджелесе. Что только он не продавал: аксессуары для бодибилдинга, кассеты с тренировками, тренажеры с доставкой по почте. Благодаря деловой хватке и тонкому чутью стал миллионером к 30 годам.

Сестры Олсен — дизайн одежды

Мэри-Кейт и Эшли Олсен — признанные, успешные и талантливые дизайнеры. Они уже дважды получали награду от Американского совета модельеров Америки как «лучшие дизайнеры женской одежды». На сегодняшний день у них целых 4 марки одежды и обуви: The Row, Elizabeth & James, Olsenboye, StyleMint.

Сандра Буллок — кинокомпания и гастроном

Сандра Буллок может позволить себе сниматься в собственных фильмах. Она владеет кинокомпанией Fortis Films, на счету у которой 12 фильмов, в том числе «Мисс Конгениальность». Кроме того, Буллок — совладелица места под названием Walton’s Fancy and Staples. Это гастроном, пекарня, кафе, цветочный магазин и магазин подарков в одном флаконе. Да, она успешный бизнесмен.

Опра Уинфри — медиахолдинг

Опра Уинфри стала телемагнатом еще в далеком 1986 году. Тогда она основала продюсерскую компанию Harpo Productions и стала вести знаменитое «Шоу Опры». А позже завела киностудию, журнал, интернет-ресурс, радиосеть и телеканал. Ее называют самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе, а состояние оценивают в $ 2,9 млрд.

Брэд Питт — производство мебели

В 2012 году Брэд Питт осуществил мечту с 20-летним стажем и представил миру собственную мебель. А воплотилась идея благодаря дизайнеру Франку Полларо, который, увидев наброски Питта, не смог остаться равнодушным. В коллекции мебели Pitt-Pollaro есть обеденные столы, барные стулья, кресла и спальные гарнитуры. Конечно же, вся мебель выполняется на заказ.

Брюс Дикинсон — пилот

Брюс Дикинсон, фронтмен группы Iron Maiden, получил лицензию пилота в начале 90-х. Когда популярность группы пошла на спад, стал работать пилотом гражданской авиации. С тех пор он даже организовал авиаремонтную компанию Cardiff Aviation. Самое удивительное, что сейчас, когда Iron Maiden снова на пике, Дикинсон не оставил работу пилота, а альбомы записывает в отпуске.

Dr. Dre — электроника

Известные по всему миру наушники beats by Dr. Dre производит компания Beats Electronics, основанная (вы удивитесь) рэпером Dr. Dre в 2008 году. Предпринимательские способности Dr. Dre действительно вызывают уважение, потому что уже в 2014 году он выгодно продал ее Apple за $ 3 млрд.

Джей Зи — звукозаписывающая компания

Джей Зи — настоящий рэп-магнат. Он является основателем и совладельцем очень успешной звукозаписывающей компании Roc-A-Fella Records, ночного клуба, баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets, сети спортивных клубов и создателем линии одежды Rocawear. И кстати, прочно занимает 2-е место по количеству альбомов, занявших вершины чартов Billboard, — сразу после The Beatles.

Леди Гага — социальная сеть

Леди Гага, кажется, не оставляет без внимания любую свою идею. У нее есть парфюм, магазин комиксов, ресторан, собственная социальная сеть, и даже когда-то был магазин электроники, в котором она продавала наушники Dr. Dre. Теперь она посвятила себя созданию линии одежды.

Мадонна — детские книги

Многие актеры и певцы пишут мемуары или кулинарные книги. Мадонна пошла дальше: она написала детские сказки. Первая книга Мадонны стала самой быстро продающейся среди авторов-новичков за всю историю книгоиздания.

Джеки Чан — кинотеатры

Джеки Чан хорошо известен по всему миру и безумно популярен у себя на родине. Он уважаем как успешный бизнесмен и владеет компанией-дистрибутором и тремя компаниями — производителями фильмов. Также Джеки Чан является совладельцем крупной сети из 38 кинотеатров и крупнейшего кинокомплекса Китая, в котором целых 17 экранов.

Эштон Кутчер — инвестиции

По версии Forbes, Эштон Кутчер — самый важный инвестор 2016 года. Несколько лет назад он с партнерами основал фонд A-Grade Investments и начал вкладывать в перспективные стартапы и проекты, среди которых были Uber, Skype, Airbnb, Pinterest, Shazam и Change.org. Как выяснилось, Кутчер — очень талантливый инвестор: фонд уже принес своим создателям $ 250 млн.

Селин Дион — парфюм

У Селин Дион не только божественный голос, но и железная деловая хватка. Вместе с мужем они создали компанию, под крылом у которой сеть ресторанов, ночных и гольф-клубов. Но самое прибыльное ее начинание — выпуск именного парфюма. Ароматы эти так популярны, что за 3 года выручка от их продажи составила $ 800 млн.

Роберт Де Ниро — ресторанный бизнес

Ресторанный бизнес не редкость среди знаменитостей. Однако размах Роберта Де Ниро действительно поражает. Он совладелец сразу нескольких сетей ресторанов. Самая масштабная — всемирная сеть ресторанов японской кухни Nobu, которая насчитывает 32 ресторана в 28 городах мира.

Стинг — фермерские продукты

«Если я хорошо не поем, я не могу петь», — разборчивость в еде помогает Стингу в бизнесе. Пару лет назад он открыл магазин рядом со своим имением в Италии, в котором можно приобрести оливковое масло, мед, салями и вино. Стинг — талантливый винодел, его вина высоко оцениваются экспертами. В год он производит 30 тыс. бутылок.