16 знаменитостей, которые могли бы ходить в нарядах от-кутюр, но предпочитают бюджетные вещи

Мы привыкли, что с телеэкранов и обложек журналов на нас смотрят звезды в идеальных нарядах. При этом подчас платья и туфли знаменитостей стоят баснословных денег. Но времена меняются и теперь даже на красной дорожке можно увидеть актрису, выбравшую недорогой бренд.

Мы в AdMe.ru пересмотрели модные образы звезд и нашли тех, кто умеет одеваться не только модно, но и бюджетно, грамотно сочетая одежду из масс-маркета.

Кейт Миддлтон

Герцогиня частенько выбирает недорогие бренды. После этого, как правило, в магазинах такую одежду не купишь: модницы сметают товар подчистую. Вот и на День святого Патрика Кейт надела зеленый пиджак Zara за $ 89, который сейчас сложно найти в наличии.

Королева Летисия

Другая венценосная особа, королева Испании Летисия также часто носит вещи испанского бренда Zara. Например, это цветастое платье стоимостью $ 89,9 королева дополнила шикарными туфлями в цвет.

Джиджи Хадид

Джиджи умело сочетает люксовые вещи с демократичными брендами. В этот раз она выбрала деним-лук с курткой Levi’s за $ 80, а образ дополнила яркими сапогами, топом и помадой красного цвета.

Дженнифер Лопес

На прогулку по Парижу вместе с Алексом Родригесом прекрасная Джей Ло надела футболку Z Supply за $ 38. Образ дополнили штаны с лампасами и кроссовки от Gucci.

Джемма Чан

Звезда Marvel, фильма «Безумно богатые азиаты» и модный блогер Джемма Чан надела на ежегодный турнир по поло платье Lihan от Storets с открытыми плечами и струящимся силуэтом за $ 74.

Галь Гадот

Высокие каблуки — нормальное явление на красной ковровой дорожке. Но не для Галь Гадот. На премьеру фильма «Чудо-женщина» звезда надела золотые сандалии с ремешками за $ 50 от Aldo и платье от Givenchy с блестками.

Пенелопа Крус

Пенелопа совсем не против надеть изделия из масс-маркета на важные церемонии. Например, на афтерпати после «Оскара» актриса была в платье от H&M.

Хейли Бибер

Девушка грамотно сочетает мужскую и женскую одежду, а также люксовые бренды и масс-маркет. Например, во время отпуска в Калифорнии Хейли надела бежевый хлопковый комбинезон Zara с широкими штанами за $ 50.

Джессика Честейн

Джессика Честейн, как и Пенелопа, появилась на вечеринке в платье от H&M.

Анджелина Джоли

Звезда славится своим умением выбирать образы. В аэропорту Анджелина появилась в полностью черном наряде, дополнив образ стильными лоферами за $ 67.

Милла Йовович

На красную дорожку актриса и любимица публики надела рубашку за $ 19 от бренда Forever 21.

Джессика Альба

Известная актриса и признанная красавица Джессика Альба радует поклонников яркими, стильными образами. На ней часто можно увидеть многослойные комплекты, вещи oversize, джинсы различных фасонов. В этот раз на актрисе топ и брюки от H&M в пижамном стиле за $ 70 и $ 80 соответственно.

Оливия Уайлд

Бархатные синие босоножки на платформе за $ 90 очень идут улыбчивой и беременной Оливии Уайлд. В красном струящемся платье она отлично смотрится на ковровой дорожке.

Кайли Дженнер

В социальной сети звезда продемонстрировала атласное белое платье с запахом от Meshki. Его стоимость — $ 89.

Белла Хадид

Супермодель вышла в Нью-Йорке в стильных бархатных кроссовках Nike, которые можно было купить всего за $ 85.

Эшли Грэм

Девушка поразила всех своим выходом в свет в укороченном топе и юбке от Meshki по $ 38 за каждую вещь.

Бейонсе

Бейонсе большая поклонница House of CB. Она надела юбку Orsina за $ 89, чтобы провести вечер в театре.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски смешала брендовые вещи с вполне доступным предметом гардероба — укороченным топом Meshki за $ 39.