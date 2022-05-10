16 ситуаций, когда женщины могли бы протянуть друг другу руку помощи, а вместо этого часто ставят подножку

Женщин зачастую называют представительницами «слабого пола», которые много чего не могут лишь потому, что гендером не вышли. Шутки про блондинок и «мартышек за рулем», намеки на то, что место девушки на кухне, — это не что иное, как проявление мизогинии, то есть нелюбви или презрения к женщинам. Нередко авторами подобных высказываний являются именно дамы. Многие из них даже не замечают, что принижают таким образом и себя, и других девушек.

Мы в AdMe.ru считаем, что чуть меньше осуждения и чуть больше доброты не помешало бы никому. Поэтому мы обратили внимание на бытовые проявления женской мизогинии, чтобы попробовать избегать их в своем общении.

Многие до сих пор считают, что мечта любой женщины — удержать мужчину. А если спутник все же уходит, то в этом виновата именно дама — чего-то недодала

Казалось бы, никто не сможет понять женщину лучше, чем ее подруга. Но иногда вместо поддержки мы получаем от близких лишь презрение и осуждение

Профессионализм дам нередко ставится под сомнение. Таксист, крутой программист или врач женского пола могут вызывать недоверие просто по гендерному признаку

Многие до сих пор считают, что женщина обязана родить. Даже если не может она этого сделать или не хочет — должна и все

Нередко девушки уничижительно отзываются о других женщинах, мол, не бывает женской дружбы, да и работать с мужчинами легче. В этих фразах много презрения

Дамы, которые считают, что они круче всех остальных женщин, — тоже адепты мизогинии. Ведь они ставят себя на уровень выше и смотрят на других осуждающе

Тезис о том, что место женщины у плиты, давно устарел. Дамы могут быть востребованными специалистами в любой области, но многие будто о таком и не слышали

Одно из проявлений женской мизогинии — это стыд по отношению к собственному полу. Нет ничего унизительного в менструации или кормлении грудью — это физиология

Миф о том, что дамы водят машину хуже мужчин, не имеет никакого основания. За рулем вообще нет мужчин и женщин — есть только водители

Некоторые девочки круто играют в футбол, любят что-то мастерить и умеют чинить розетки. Оценивать достижения ребенка в зависимости от его пола — это бред

Женщина по умолчанию должна быть терпеливой мамой, а если она не справляется — ждать понимания обычно неоткуда. Хотя здесь слова поддержки были бы очень кстати

Шуточные замечания из серии «я же девочка» или «ты блондинка» могут казаться милыми, но на самом деле таковыми не являются. Они принижают женщин

Казалось бы, женщины, которые прошли через замужество и материнство, должны как никто другой понимать молодых мам. Но вместо сочувствия часто слышно злорадство

Современные мужчины нередко готовы делить домашние обязанности поровну с женами, включая готовку и заботу о ребенке. Только их мамы часто этому не рады

Карьерные успехи женщин нередко списывают на их физическую привлекательность. Квалификация, опыт, упорный труд — нет, не слышали

Даже рождение сына нередко оценивается обществом как более весомое достижение, чем рождение дочери. Ведь мальчик — это продолжатель фамилии, а девочка — нет