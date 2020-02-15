16 живучих вещей, которые все никак не канут в Лету
Все течет, все меняется, но кое-что остается с нами, несмотря на прогресс. Например, вернулась мода на виниловые пластинки. Но есть вещи, которым давным-давно пора на свалку истории, вот только они упорно цепляются за жизнь и сильно раздражают всех, кто с ними сталкивается.
Мы в AdMe.ru разобрали, каким явлениям стоит исчезнуть навсегда, потому что тогда всем станет лучше.
1. Суеверия
2. Живые очереди
3. Бумажные билеты и квитанции
4. Полный стол на праздники
5. Молчание о желаниях
6. Гордость тем, что не знаком с модной темой
7. Скрытие необходимой всем клиентам информации
8. Привязка обслуживания к месту
9. Осуждение фанатского творчества
10. Или любого другого искусства
11. Трудоголизм в ущерб себе
12. Навязчивые разговоры
13. Неуважение к личному пространству
14. Злоупотребление англицизмами
15. Синдром Плюшкина
16. Брови-ниточки
Что кажется вам достаточно устаревшим, чтобы полностью убрать его из повседневной жизни человечества?