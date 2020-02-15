16 живучих вещей, которые все никак не канут в Лету

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Все течет, все меняется, но кое-что остается с нами, несмотря на прогресс. Например, вернулась мода на виниловые пластинки. Но есть вещи, которым давным-давно пора на свалку истории, вот только они упорно цепляются за жизнь и сильно раздражают всех, кто с ними сталкивается.