16 живучих вещей, которые все никак не канут в Лету

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Все течет, все меняется, но кое-что остается с нами, несмотря на прогресс. Например, вернулась мода на виниловые пластинки. Но есть вещи, которым давным-давно пора на свалку истории, вот только они упорно цепляются за жизнь и сильно раздражают всех, кто с ними сталкивается.

Мы в AdMe.ru разобрали, каким явлениям стоит исчезнуть навсегда, потому что тогда всем станет лучше.

1. Суеверия

2. Живые очереди

3. Бумажные билеты и квитанции

4. Полный стол на праздники

5. Молчание о желаниях

6. Гордость тем, что не знаком с модной темой

7. Скрытие необходимой всем клиентам информации

8. Привязка обслуживания к месту

9. Осуждение фанатского творчества

10. Или любого другого искусства

11. Трудоголизм в ущерб себе

12. Навязчивые разговоры

13. Неуважение к личному пространству

14. Злоупотребление англицизмами

15. Синдром Плюшкина

16. Брови-ниточки

Что кажется вам достаточно устаревшим, чтобы полностью убрать его из повседневной жизни человечества?

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