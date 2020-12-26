16 женских привычек прошлого поколения, с которыми пора расстаться без сожалений

Многие хитрости и приемы наших бабушек и мам актуальны до сих пор. Мы тщательно бережем их и планируем передать следующему поколению. Другие же идеи вполне можно оставить для исторических фильмов и книжек. Например, закупать продукты впрок, гладить все, что только можно, хранить красивые платья, а не носить их. Жить с подобными установками в современном мире может быть некомфортно.

Мы в AdMe.ru покопались в памяти и внимательно просмотрели пользовательские посты в интернете. И теперь готовы попрощаться с некоторыми привычками и вещами.

Бюстгальтер следует носить даже дома

Бюстгальтер — это вечный камень преткновения. Дамы разделились на два противоборствующих лагеря: одни ратуют за полную свободу, другие готовы снимать данную деталь туалета разве что перед отходом ко сну. Как всегда, истина находится где-то посередине. Отсутствие бюстгальтера в ежедневном туалете никак не влияет на форму груди и не приводит к возникновению опасных заболеваний. А если этот предмет гардероба подобран неправильно, то регулярное его ношение может вызвать боль и дискомфорт. Почти не ношу бюстгальтеры. И уж тем более дома. © dricysarcasm / Reddit

Короткие стрижки только для ленивых

Принято считать, что короткие стрижки — это удел тех барышень, которые не желают тратить много времени на уход за волосами и вообще равнодушны к собственной внешности. На самом деле скорость создания прически совершенно не зависит от длины волос. А потому стрижку стоит выбирать не исходя из неких возрастных аспектов, а следуя собственным предпочтениям. При этом не стоит забывать обращать внимание на форму лица. Когда у меня были длинные волосы, то уход за ними занимал минут 10 с утра. Теперь прическа короткая, и мне нужно как минимум 20 минут, чтобы привести ее в божеский вид. Сейчас отращиваю волосы. Когда можешь сделать хвостик, жизнь значительно проще. © Jo Wicks / Quora

Обязательно закрашивать седину

С появлением первого седого волоска барышням кажется, что жизнь начинает неуклонно катиться к закату. Одни безжалостно выдирают подлые свидетельства возраста, другие стараются их закрасить. Но стоит ли обращать на это внимание? Во-первых, седые корни проявляются достаточно быстро, поэтому, пытаясь их скрыть, можно просто испортить волосы. Окрашенная шевелюра не слишком молодит дам. Оттенки серого ныне входят в моду, так что можно спокойно щеголять натуральным цветом волос. Я закрашивала седину последние 25 лет. И теперь очень жалею об этом. Вот уже почти год, как моя шевелюра вернулась к естественному темно-серому цвету. И мне это очень нравится. Лучше бы оставила эту привычку раньше. Сэкономила бы кучу денег и, главное, времени. © Katie Emery / Quora

Стесняться покупать предметы гигиены

Удушающий стыд, когда в магазине нужно выложить на кассу пачку прокладок на глазах у всей очереди, помнит, наверное, каждая женщина. Подобные предметы кажутся чем-то интимным, и демонстрация их окружающим невероятно смущает. В последние годы ситуация меняется, и современные девушки не только спокойно приобретают необходимые вещи, но и отправляют за ними молодых людей. Те, кто до сих пор переживает по поводу покупки предметов гигиены, могут заказывать их онлайн. Меня совершенно не смущает ситуация, когда нужно купить для жены прокладки. Был только один случай, когда вместо них я купил салфетки: супруга неразборчиво написала. Так что теперь она отмечает марку, а также указывает, дневные ей нужны средства гигиены или ночные. © Khrys Tapang / Quora

Закупать продукты впрок и забивать ими шкафы

Закупать еду в больших количествах впрок кажется неплохой идеей. Не надо часто ездить в магазин, да и сами продукты в большой расфасовке стоят дешевле. Но эта стратегия не всегда себя оправдывает. Люди начинают расходовать продукты в большем объеме, если у них есть приличный запас. Под хранение нужно отводить место и приобретать для этого специальные емкости, что приводит к дополнительным тратам. К тому же меню становится несколько однообразным. Когда запасов слишком много, всегда есть шанс, что срок годности какого-то продукта закончится и он испортится. Моя мама всегда закупает еду в каких-то феноменальных количествах. Родителям даже пришлось приобрести дополнительный морозильник для хранения бесконечных запасов. В результате половина неизменно отправляется в мусорное ведро. А еще у них живет стая самой откормленной моли, которую я видела в своей жизни.

Хранить одежду годами и не носить ее

Избавиться от лишней одежды бывает сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мы заботливо бережем вещи, которые нам не подходят ни по фасону, ни по размеру. Ведь деньги на их покупку уже были потрачены, поэтому выбросить сокровища жалко. Вдруг пройдет еще пара лет, и они нам все-таки понравятся. Если какой-то предмет туалета не извлекался из гардероба больше года, с ним стоит попрощаться. И не надо хранить слишком тесную одежду, мечтая похудеть. Это не вдохновит на подвиги, а только расстроит. Каждые полгода, а иногда и раз в 4 месяца я выгребаю все свои вещи из шкафов. Отбираю те, что носить не буду, и раскладываю на 2 кучи. В первую идет хорошая одежда, которую я не ношу по тем или иным причинам. Во вторую — заношенные и испорченные предметы туалета. Затем годные элементы гардероба я отправляю в благотворительные организации, а остальное выбрасываю на помойку. У меня есть вещи, которым 10 лет, и новые модные штучки. © Monika Sveet / Quora

Гладить все вещи, какие только можно

Раньше было принято гладить все, что только можно. Даже носки и нижнее белье отправлялись на доску. Однако времена меняются, и утюги все чаще покрываются пылью где-то в глубине шкафа. Миллениалы в основном отказываются пользоваться этим прибором, покупая одежду, которая не нуждается в глажке. Ничего плохого с вещами из-за использования утюга не происходит. Просто большинству людей ныне жалко тратить на это время. Раньше я гладила вещи. Больше этого не делаю. И совершенно не жалею об этом. © cooperationisgood / Reddit

Лучшие друзья девушки — высокие каблуки

Обувь на высоком каблуке — это обязательный элемент гардероба каждой барышни. Она визуально удлиняет ноги, придает походке изящество, а образу — женственность. На самом деле каблук изначально был прерогативой мужской моды. Как бы красиво подобная обувь ни выглядела, она не слишком полезна для здоровья. А порой и не очень удобна. Не люблю каблуки. Каждый раз, когда надеваю подобную обувь, жалею об этом. Потом приходится выполнять дополнительные упражнения на растяжку спины во время йоги. Слышала, что к лодочкам надо просто привыкнуть, но для меня это то же самое, что и бинтование ног. Так что нет, спасибо. © Anne Goldberg / Quora

Поход в театр — это повод блеснуть туалетом

Раньше поход в театр был особенным событием. Непременно нужно было облачиться в лучшее платье, подобрать подходящие украшения. Истоки этой традиции лежат в самой истории театра, посещение которого было привилегией богатого и знатного сословия. Так что на спектакли ходили не только ради шоу, но и чтобы продемонстрировать свой изысканный вкус и материальное благополучие. Все изменилось пару десятилетий назад. И сами театралы рекомендуют одеваться удобно, а не празднично, дабы ничто не отвлекало от действа на сцене. Сама достаточно часто хожу в театр. По моим наблюдениям, самые нарядные зрители — это обычно те, кто посещает театр довольно редко. А постоянная публика предпочитает джинсы и что-то простое, но удобное. © Erin Foster / Quora

Татуировки — это только для молодежи

Татуировки, пирсинг, цветные пряди волос — все это исключительно для молодежи. Вносить любые необычные изменения в свою внешность после 40 лет — нелепая блажь. На самом деле подобные решения как раз лучше принимать не в нежном подростковом возрасте, а будучи взрослым человеком. Женщина уже точно знает, что ей нравится, и вряд ли решит украсить свое тело странной цитатой или нелепой картинкой. Сделала свою первую татуировку в 39 лет. Это был подарок самой себе на 40-летие. © Jennifer Dagle / Quora

Гостей надо обязательно принимать дома

Организация всех возможных праздников дома хорошо влияет на семейный бюджет, но может довести хозяйку до полного изнеможения. На плечи женщины ложится уборка квартиры, подготовка праздничного стола и планирование всего мероприятия. А затем еще нужно перемыть всю посуду и как-то разместить оставшихся на ночь гостей. В результате после вечеринки человек будет чувствовать скорее усталость, нежели радость. Мы всегда праздновали дни рождения дома и большой компанией. Но после того, как я однажды умудрилась задремать за праздничным столом, потому что почти сутки готовила, убирала и украшала дом, мы с мужем решили устраивать такие мероприятия в ресторанах.

Вместо кровати использовать раскладные диваны

Диван-кровать кажется отличной идей, если необходимо совместить гостиную и спальню. Он занимает мало места, днем на нем можно восседать всем семейством перед телевизором, а потом быстро разложить и превратить в кровать. Но у этого предмета интерьера есть существенные минусы. Такие конструкции очень тяжелые, и самостоятельно передвинуть их сложно. При постоянном использовании диваны быстро выходят из строя, а матрас деформируется. Заправлять кровать неудобно, а постельное белье, одеяла и подушки нужно куда-то прятать. Спать на нем не только некомфортно, но порой и вредно для здоровья. Если спальня и гостиная расположены в одной комнате, то лучше их зонально разделить и поставить полноценную кровать. Дешевые диваны-кровати, по-моему, стали причиной не меньшего количества жертв, чем стихийные бедствия. Если вы часто его используете, нужно менять матрас. Иначе заработаете постоянные боли в спине. © Jeremy Brookins / Quora

Покупать красивое платье для особого случая, чтобы надеть его один раз

Некоторые вещи приобретаются только для похода на определенное мероприятие. Например, на свадьбу или выпускной. Эти роскошные предметы гардероба могут стоить немалых денег, но надевают их от силы пару раз в жизни. А затем они пылятся где-то в темных глубинах шкафа. Если вещь действительно нравится, то для того, чтобы купить ее и носить, не нужен повод. Если же девушка не любит роскошные платья и подобный наряд ей требуется только для конкретного мероприятия, то лучше взять платье в аренду. На выпускной родители преподнесли мне в подарок платье баварской девушки. Костюм был очарователен и роскошен. Но в любом месте, кроме Октоберфеста, он выглядел странно. В результате он который год пылится на антресолях. Выкинуть-то жаль.

Балкон — это место для хранения вещей

Балконы — это настоящие магниты для всевозможного барахла. Все, что не помещается в квартире или должно отправиться на помойку, сначала оказывается именно там. А вообще-то это пространство предназначено для приятных и спокойных посиделок, чтобы и городской житель мог провести какое-то время на открытом воздухе, не выходя из квартиры. В предыдущей квартире мне настолько нравился балкон, что я проводил там больше времени, чем в любой другой комнате. © James Sorenson / Quora

Сумки и туфли нужно покупать в комплекте

Бродить по магазинам часами, стараясь подобрать сумочку, совершенно идентичную обуви, нет нужды. На самом деле подобные комплекты уходят в прошлое. Это не значит, что мода на них не вернется. Но строгим правилом этот тренд не станет. Лучше подбирать вещи, которые дополняют друг друга, а не абсолютно совпадают. Когда-то это было строгим правилом, теперь нет. Я для себя решила так. Если выхожу в платье и на каблуках, то сумка должна быть в том же стиле. Ну и цвет тоже имеет значение. © Maude Coulombe / Quora

Обручальное кольцо носить обязательно

Отсутствие обручального кольца на пальце замужней женщины или женатого мужчины не свидетельствует о его слабых моральных принципах или готовности отправиться на поиски приключений. У человека может быть аллергия на металлы. Или ему просто не нравится носить украшения. После свадьбы я сначала носила обручальное кольцо. Но потом у меня стали опухать руки, так что я сняла это украшение. Муж свое не носит, ибо потерял. Мы в браке уже 22 года и очень счастливы. © jluvdc26 / Reddit

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