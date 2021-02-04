16 загадочных фото, на которых происходит не пойми что. Но у нас есть объяснение

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Иногда попадаются такие фото, которые вызывают множество вопросов и ни одного адекватного ответа на них. Знакомо? В этом случае избавиться от навязчивых мыслей о том, что же все-таки произошло, получится только после того, как узнаешь истинный ход запечатленных событий.

Как хорошо, что есть AdMe.ru, который поможет расшифровать самые загадочные и интригующие фото с просторов интернета.

1. «Это просто моя тень на круглой радуге»

2. Этот небоскреб отбрасывает тень на небо

3. Внутри библиотеки после реконструкции решили оставить часть внешней стены старого здания

4. «Пытался понять, почему этот парень пялился на меня из своей машины. Оказывается, это просто реклама»

5. Ковровый питон на заправке выходит поздороваться. Австралия

6. «Это кресло в кабинете ортодонта выглядит как сидящий человек из лего»

7. Эта страница загнулась на этапе резки и поэтому сейчас должна быть сложена, чтобы быть на одном уровне с остальной частью книги

8. Что это за пылающий меч в камине?

9. «Отражение в окне моего гостиничного номера похоже на портал»

10. Итак, кому нужно позвонить в таком случае: сантехнику или электрику?

11. Вышка сотовой связи замаскирована под дерево. Посреди пустыни...

12. Это стена или контейнер грузовика?

13. Ураган «Ирма» разрушил дюну, на которой росло это дерево

14. Солнце топит лед на скамейке и создает трехмерные формы

15. Эти световые столбы образовались из маленьких кристаллов льда в воздухе, которые отражают свет от окружающих объектов

16. Здание через улицу отражается в моей комнате