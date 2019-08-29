16 вопросов о собственной безопасности, которые следует задать каждому ребенку (Особенно перед школой)

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Ежегодно в мире пропадает 8 млн детей. Эта устрашающая цифра заставляет родителей задуматься, все ли они предпринимают для безопасности своей семьи. Даже если вы уверены, что делаете все необходимое, чтобы уберечь своих детей, не будет лишним убедиться в этом еще раз.

Мы в AdMe.ru подготовили чек-лист, который может однажды спасти кому-то жизнь, и памятку на случай, если ребенок пропал. А в качестве бонуса в конце вас ждет пронзительная инсталляция «Памятник потерянному времени», созданная по инициативе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Чек-лист, чтобы убедиться, что вы правильно донесли до ребенка понятия о собственной безопасности

Какие-то пункты остались без галочки?

Объясните ребенку, что ему ни в коем случае не следует ничего брать у незнакомых людей, садиться к ним в машину или идти с ними куда-либо. Для взрослых это очевидно, но даже самые смышленые дети бывают очень доверчивы. Ребенок должен усвоить: чужой человек ни при каких обстоятельствах не имеет права касаться любых частей тела, особенно половых органов. В случае опасности нужно громко кричать и звать на помощь. Если незнакомец попросил помощи, ребенок должен знать, что самостоятельно помогать нельзя. Во-первых, опасно приближаться к незнакомцу, во-вторых, ребенок вряд ли может чем-то помочь. Нужно обращаться к взрослым и говорить, что кому-то нужна помощь. Если готовитесь пойти куда-то, где может быть многолюдно, оденьте ребенка в яркие вещи и сами наденьте что-то заметное, чтобы вам было легче найти друг друга в толпе. В магазинах, торговых центрах, на площадях договаривайтесь с ребенком заранее о месте встречи, если он вдруг потеряется. Если ребенок долго ждет, громко зовет родителей, а их все нет, то он должен знать, что в крайнем случае может обратиться за помощью к полицейскому, работнику стойки информации, продавцу, охраннику или к женщине с детьми. Чтобы взрослые могли быстро помочь ребенку найти вас, ему стоит всегда иметь при себе брелок, визитную карточку, нашивку на одежде с именем и фамилией, вашим номером телефона, адресом. Чтобы ваше чадо не потерялось в отпуске, положите ему в карман визитку с адресом отеля. Часто, когда ребенок теряется, родители начинают опрашивать прохожих, показывая фото. Но по фотографии нам не так просто вспомнить, видели мы человека или нет, тем более если на снимке он в другой одежде или с другой прической. Все иначе, если эта фотография была сделана вами в тот же день перед выходом. За границей всегда имейте при себе свои документы и документы ребенка. Если он потеряется и будет найден местной полицией, без подтверждающих документов ребенка вам не отдадут. Не отпускайте ребенка одного с дорогими гаджетами, украшениями или дорого одетого. Не стоит искушать грабителей. Правило «ищет всегда взрослый» простое, но действенное. Если ребенок потерялся, он не должен бродить в поисках родителей — нужно просто стоять на месте и ждать. Если ваш непоседа забежал в вагон метро, а вы не успели проскочить и двери закрылись, ему стоит выйти на ближайшей станции и подождать вас. Купите детский браслет / часы / брелок с GPS-трекером. Если у ребенка есть мобильный телефон, вы можете подключить у своего мобильного оператора специальную услугу и получать данные о его местонахождении. У подростков больше свободы, и родители уже отпускают их гулять без сопровождения взрослых. Тинейджеры должны понимать, что опасно ходить в одиночку по малолюдным местам — пустым паркам, аллеям, заброшенным зданиям. Если вы не разрешаете своему ребенку заводить аккаунты в соцсетях, мы вас разочаруем: скорее всего, он все равно их завел, только втайне от вас. Гораздо лучше не запрещать, а ненавязчиво наблюдать за страничкой вашего чада. Периодически просматривайте его список друзей и проверяйте, нет ли там подозрительных людей, особенно взрослых. Золотое правило любого хорошего родителя: он должен знать, куда пошел ребенок, с кем он будет находиться и когда собирается вернуться. Ребенок должен всегда отчитываться, куда, с кем и на сколько времени он уходит. Всегда имейте под рукой контакты ближайших друзей, одноклассников, их родителей и учителей. Ваш номер телефона ребенок может не знать наизусть, но номера службы экстренной помощи (112) и полиции (02) запомнить легко. Их стоит знать каждому человеку, и дети не исключение.

Памятка родителям

Бонус: пробирающая до глубины души инсталляция «Памятник потерянному времени»

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