16 вопросов, которые оказались слишком сложными для знатоков «Что? Где? Когда?». Но не для вас

Первый выпуск игры «Что? Где? Когда?» вышел в эфир 4 сентября 1975 года. С того времени это шоу стало едва ли не любимым развлечением интеллектуалов. Миллионы зрителей продолжают и сейчас наблюдать за знатоками и стараются ответить на замысловатые вопросы быстрее, чем Александр Друзь.

Мы в AdMe.ru тоже не против устроить зарядку для ума, поэтому предлагаем попробовать свои силы в раундах, которые оказались не под силу участникам передачи.

1.

Вопрос: Как некоторые солдаты носят фуражки во время парада и как во время подготовки к параду? Отвечает Александр Друзь: «Во время парада — традиционно; во время подготовки к параду — назад».

Правильный ответ: Во время парада — традиционно; во время подготовки к параду — вверх ногами. Фуражка, надетая так, не должна слететь, такой способ ношения головного убора воспитывает походку солдат.

2.

Вопрос: Как пышно сегодня одеты театральные залы. Здесь и бархатный занавес, и богатые портьеры в ложах, и всяческие там ламберкенчики, и фестончики, и занавесочки, и подборчики. А ведь так в театрах было не всегда. Cherchez la femme. Ищите женщину. И вам станет ясно, почему она и в этом случае стала причиной расточительства. Отвечает Людмила Герасимова: «Раньше таких пышных залов не было из-за соображений противопожарной безопасности».

Правильный ответ: Раньше на акустику влияли пышные юбки с кринолинами и огромным количеством складок. Мода изменилась: юбки стали узкими. И поэтому пришлось вешать драпировки в зале.

3.

Вопрос: 26-летний Лев Толстой писал: «Я люблю добро, но есть вещь, которую я люблю больше добра». Что же он любил больше добра? Отвечает Андрей Козлов: «Молодость».

Правильный ответ: Славу.

4.

Вопрос: Какое блюдо в Аргентине символизировало изобилие, если бедность и нищету символизировала вареная говядина? Отвечает Максим Поташев: «Свинина».

Правильный ответ: Жареная говядина. При варке говядины дополнительно образовывался бульон, а для жарки говядины дополнительно было необходимо масло.

5.

Вопрос: Перед вами 6 странных фигур, расположенных в определенной последовательности. Нарисуйте фигуру, которую можно поставить в начало этого ряда. Отвечает Юлия Анфилова: «Здесь должен быть квадрат».

Правильный ответ: М. Это ряд цифр в зеркальном отражении.

6.

Вопрос: «Они не будут нагонять тоску, наводить на мысль о катастрофах, напоминать о густых туманах и музыке Вагнера. Они будут заостренными на концах, империалистическими, сверхреалистическими, обращенными к небу, подобно вертикальному мистицизму, подобно вертикальным испанским синдикатам, словно башни Бургосского собора, всегда обращены в небо». О чем говорил Сальвадор Дали? Отвечает Борис Левин: «О ракетах».

Правильный ответ: О своих усах.

7.

Вопрос: Гомер, желая вознести хвалу одному из самых великих своих героев, вместо того чтобы сравнивать его со львом, пантерой или, скажем, кабаном, проводит параллели между неустрашимостью и постоянством своего великого героя и ею. Она никогда не оставит своей добычи, но непременно вернется к ней не один раз, пока не насладится ей полностью. О ком или о чем это Гомер? Отвечает Александр Друзь: «О кошке».

Правильный ответ: О мухе.

8.

Вопрос: Перед вами 2 портрета мадам Самари: слева — 1877 года, справа — 1878-го, оба кисти Ренуара. Если бы на эти картины взглянул средневековый художник, он бы сразу сказал, что один портрет — хороший, а другой — отрицательный. Как бы он это определил? Отвечает Дмитрий Коноваленко: «Хороший портрет — слева, плохой — справа. На хорошем портрете взгляд направлен прямо на зрителя, на плохом — тоже прямо, но немного в сторону».

Правильный ответ: На хорошем портрете рот закрыт, на плохом — открыт.

9.

Вопрос: Однажды Матисса спросили: «Вам нравятся женщины, которых вы рисуете?» — «Что вы, — сказал художник. — Если бы я встретил такую женщину, я убежал бы от нее без оглядки». — «Тогда зачем же вы таких женщин рисуете?» Что на это возразил Анри Матисс? Отвечает Александр Бялко: «Матисс как художник, не лишенный честолюбия, ответил следующее: „Может, на картинах женщины у меня и некрасивые, но сами картины очень хороши“».

Правильный ответ: «Я не женщин рисую, я рисую картины».

10.

Вопрос: В 1999 году на конкурсе дизайнеров в Словении одна польская фирма предложила использовать этот знак при производстве одежды. Для кого, по замыслу дизайнеров, должны были предназначаться товары с этим знаком? Отвечает Сергей Царьков: «Это одежда для стюардесс».

Правильный ответ: Польские дизайнеры предложили использовать этот знак для спортивной одежды, предназначенной беременным женщинам.

11.

Вопрос: Владимир Набоков на авторских экземплярах своих произведений обычно рисовал бабочек разных видов. Он поставил этот своеобразный автограф на всех произведениях, кроме одного. Что Набоков изобразил на авторском экземпляре «Машеньки»? Отвечает Михаил Мун: «„Машенька“ — это первый эмигрантский роман Набокова. Первые свои романы в эмиграции он писал под псевдонимом Сирин. Он нарисовал птицу сирин».

Правильный ответ: Набокову не понравилась «Машенька». Он называл ее неудачной повестью, хотя мы знаем, что это роман. Поэтому он на авторском экземпляре «Машеньки» нарисовал личинку, куколку, яйцо как символ несовершенства этого произведения.

12.

Вопрос: В Венском естественно-историческом музее сохранилась таблица, датированная XVII веком — «Краткое описание народов, пребывающих в Европе, и их свойства». В графе «основное времяпрепровождение» напротив поляков написано «распри», напротив венгров — «ходить в гости», напротив англичан — «работа», напротив французов — «обман». А что являлось основным времяпрепровождением русских согласно таблице? Отвечает Максим Поташев: «Мыться в бане».

Правильный ответ: Сон.

13.

Вопрос: Что подразумевают финны, когда говорят о человеке: «У него спина немытая»? Отвечает Петр Сухачев: «Так говорят про человека, у которого нет друзей».

Правильный ответ: Так финны говорят о холостяках.

14.

Вопрос: У японцев есть поговорка: «Не давай невесте осенних баклажанов». Объясните смысл этой поговорки — что этим хотят сказать японцы? Отвечает Марина Друзь: «Невесте нельзя давать осенние баклажаны, чтобы она слишком рано не начала думать о детях».

Правильный ответ: Когда японцы используют эту поговорку, они эти баклажаны хвалят. Это японская похвала японским баклажанам. Они считают, что осенние баклажаны настолько вкусны, что невеста, отведав их, может забыть о своем женихе.

15.

Вопрос: В произведении «Так говорил Заратустра» Фридрих Ницше рассуждал о превращениях человеческого духа. Рассуждал сложновато, но интересно. Сначала дух становится верблюдом, который тащит на себе весь груз человеческой культуры. Но на этом этапе человеческий дух ограничивается усвоением образцов, сотворенных другими. Чтобы создавать новые ценности, дух превращается во льва. Но лев, как и верблюд, бесплоден, он не может создавать новое, но способен отречься от тысячелетних ценностей и создать себе свободу для нового созидания. А чтобы творить новые ценности в невинности и забвении, дух должен пережить третье превращение. Закончите логическую цепочку Ницше: большой верблюд — сильный лев — ... Кто третий, кто способен творить? Команда берет помощь магистров. Поташев: «Младенец — логичнее всего». Друзь: «А может быть, гусеница с бабочкой, но младенец тоже хорошо». Отвечает Андрей Козлов: «Если продолжать цепочку из животных, то лучшего символа забыть старое и воплотиться в новом, чем гусеница, которая превращается в бабочку, в голову не приходит».

Правильный ответ: Чтобы сотворить новое в невинности и забвении, дух должен превратиться в ребенка.

16.

Вопрос: В старину на Руси существовал обычай кормить мужчину вот такой кашей. В ней есть и уксус, и перец, и соль, и хрен, и даже горчица. Когда было принято потчевать мужчину вот такой кашей? Отвечает Николай Дроздов: «После свадьбы».

Правильный ответ: Такой кашей потчевали отца новорожденного ребенка, чтобы он помучался и прочувствовал, какие боли переносит роженица.