16 крутых приемов в макияже, которые зацепят даже тех, кто красится только по праздникам

Мода — вещь переменчивая. Позавчера в моде был яркий контуринг, вчера — неоновые тени, а сегодня — «макияж без макияжа». Но порой визажисты выдают такое, что сначала и не знаешь, как к этому относиться.

Мы в AdMe.ru посмотрели модные показы, изучили блоги визажистов и обнаружили крутые приемы в макияже, о которых просто не можем не сообщить. А в конце вас ждет сюрприз — пара причесок, которые пришли из прошлого и снова на пике моды.

1. Склеенные ресницы

Всегда считалось, что накрашенные ресницы должны быть приближены к натуральным, но в последнее время мир одержим склеенными ресницами. Многие производители косметики уже подхватили эту тенденцию и создали тушь для ресниц с эффектом «паучьих лапок». Но можно сделать их и самостоятельно, соединив влажные волоски пинцетом.

2. Блестки

Благодаря сериалу «Эйфория» набирают популярность необычные виды макияжа с большим количеством блесток. Сегодня их наносят не на верхнее веко, как это было принято, а на нижнее, под глаза. Отличный, кстати, способ скрыть темные круги под глазами. Глиттер можно рассыпать куда угодно, например на нос, брови или виски. Переборщить здесь невозможно.

3. Брови-ниточки

90-е возвращаются, а вместе с ними и самая противоречивая тенденция — мода на тонкие брови. Настало время отложить карандаши в сторону и достать из дальнего ящика пинцет для бровей. Однако стоит помнить, что тонкие брови визуально увеличивают остальные черты лица. Кроме того, сложно сказать, как долго продержатся «ниточки» в топе. А тот, кто в 90-е пошел на поводу у моды и выщипал лишние волоски, скорее всего, надолго запомнил, сколько времени и усилий было потрачено на то, чтобы отрастить их снова.

4. Стразы

Еще один полюбившийся прием, который пришел в нашу жизнь благодаря сериалу «Эйфория». Звездный визажист Винсент Окендо говорит, что стразы — самый легкий способ сделать модный макияж. Приклеить их на лицо можно с помощью пинцета и клея для ресниц. Или купить готовый набор самоклеящихся страз.

5. Экстремальные стрелки

Отличная новость для тех, кто не умеет рисовать ровные стрелки. Теперь не нужно мучиться, пытаясь нарисовать идеальную полоску. Вполне сгодятся стрелки без острого кончика с толсто подведенным веком. Так создается более роковой и дерзкий образ. Можно попробовать такой макияж в цвете, ведь яркая подводка — хит этого года.

6. Подводка Нефертити

Кажется, Dior вдохновился гранжевыми 90-ми. Он предлагает своим клиенткам сделать акцент на глазах, подчеркнув их по контуру с помощью угольного карандаша или лайнера. Перфекционизм сейчас не в моде, поэтому линии могут быть растушеванные и небрежные — так глаза будут более выразительными.

7. Монохромный макияж

Макияж в одном цвете — неоспоримый тренд. В этом случае помада, тени и румяна должны быть похожих оттенков. Можно использовать более яркие цвета, а можно создать образ в нейтральном стиле. Единый цвет макияжа сделает его гармоничным.

8. Цветная тушь

Звездный визажист Молли Стерн предлагает разбавить свой повседневный макияж с помощью цветной туши для ресниц. На пике трендов голубые и синие оттенки. Для тех, кто боится переборщить с синевой, Стерн рекомендует первым слоем нанести цветную тушь, а сверху легким взмахом кисточки — черную или коричневую.

9. Оранжевый цвет

Визажисты настоятельно рекомендуют модницам включить в свой макияжный гардероб оттенки оранжевого. Старший визажист MAC Фатима Томас советует обратить внимание на яркие дынно-апельсиновые тона.

10. Обилие румян

Уже не первый год визажисты советуют отказаться от резкого контуринга в пользу натуральной сияющей кожи. Например, примерить на себя популярный в последнее время дрейпинг. Суть его заключается в том, чтобы нанести светло-розовые румяна на щеки, виски и область под бровями. Вместо румян визажисты советуют использовать помаду и «втушевать» ее в кожу. А после нанести ее на губы.

11. Макияж без макияжа

Чистая и увлажненная кожа, слегка розоватые щеки, губы нейтрального цвета, взъерошенные брови, естественные ресницы — все это ключевые особенности в создании притягательного образа «без макияжа». В любой ситуации такой вид будет уместен.

12. Яркие внутренние уголки глаз

Простая, но оригинальная идея макияжа — акцент на внутреннем уголке глаз при помощи теней. Его можно создать за считанные секунды и получить крутой результат. Чаще всего такой макияж дополняют стрелками.

13. Графика на глазах

Нет — скучным стрелкам, да — экспериментам с графикой. Сейчас лучший момент, чтобы включить фантазию и нарисовать необычные стрелки. Они могут быть, например, «незаполненными» внутри.

Можно попробовать нарисовать стрелки линией по нижнему веку или же прямо под бровью, на неподвижном веке. Только приветствуется замена обычной черной жидкой подводки для глаз на яркую или белую.

14. Акцент на губах

«Нулевой» макияж глаз плюс яркие губы — полюбившийся визажистам и девушкам тренд. Главное — убедиться, что помада нанесена аккуратно, а контур четко очерчен, ведь губы будут в центре внимания.

15. Тени вокруг глаз

Поднадоевшие smoky eyes уступили место смелому мейкапу глаз в едином ярком цвете практически без растушевки. Популярность набирают все оттенки синего и голубого. Однако тут запросто можно дать волю фантазии и расширить палитру.

16. Комбинация ярких теней

На смену тяжелому драматичному взгляду с поволокой пришел милый и легкий. Добиться такого эффекта помогут яркие оттенки и размытые акварельные штрихи. В отличие от темных теней, которые зачастую уменьшают глаза, такой макияж, наоборот, делает взгляд более открытым.

17. Макияж в стиле Твигги

В этом году визажистов вдохновил макияж Твигги. Необычные стрелки помогают визуально увеличить глаза и придают образу выразительности. Главное правило — верхнюю линию стрелок нужно рисовать чуть выше складки, на неподвижном веке, иначе макияж будет размазываться. Не стоит волноваться, если линии будут неидеальными: это, наоборот, придаст образу рок-н-ролльный вид.

Бонус: прически из прошлого

В 90-е актрисы сериалов показали нам, как легко сделать свой образ интереснее. Видимо, спираль бьюти-трендов совершила полный оборот — к нам вернулись прически из прошлого: перетянутые резинкой хвостики у лица и укладки с зигзагообразным пробором. Если хотите ненадолго вернуться во времена юности, то вооружайтесь плоской расческой с мелкими зубчиками и тонкими прозрачными резинками.