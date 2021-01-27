16 вкуснейших блюд из нашего детства, которые современная молодежь не попробует даже за деньги

Мы живем в век гастрономического изобилия. Полки продуктовых магазинов никогда не пустуют, выбор товаров впечатляет, и современному ребенку незнакомо слово «дефицит». Но те, чье детство пришлось на прошлые десятилетия, ни за что не скажут, что еда была невкусной. Напротив, приведут в пример сочетания простейших продуктов и добавят, что это было настоящее удовольствие.

Мы в AdMe.ru вспомнили, какие блюда считались той еще вкуснятиной в прошлом, но новому поколению их по достоинству не оценить.

1.

Когда хотелось чего-то сладкого, можно было соорудить себе «торт» из батона, сливочного масла и варенья. Варенье можно было заменить сахарным песком. А если дома не оказывалось и масла, то батон просто посыпали сахаром, слегка смачивали его водой, и все равно было вкусно. В детстве любил приготовить чай, намазать батон маслом и вареньем и читать «Денискины рассказы». © BANZAYu / twitter

2.

Освежающий напиток под названием «шипучка» знаком многим с советских времен. Готовили его просто: в стакан воды добавляли небольшое количество пищевой соды и лимонной кислоты. Выпить его следовало незамедлительно, чтобы не упустить момент шипения. А еще можно было превратить его в «минералку», добавив немного соли.

3.

Существуют десятки способов приготовления картофеля. Один из них — запекание на углях. «На выходе» получается ароматное блюдо с привкусом ностальгии. Походы и семейные пикники не обходились без печеной картошки, которую можно было есть с одной лишь солью.

4.

В редких заведениях общепита можно получить сейчас на обед тарелку молочного супа с макаронами, зато ранее в образовательных учреждениях и столовых его готовили регулярно. Это блюдо разделило всех на 2 лагеря: у одних его упоминание вызывает теплые чувства, другие же с ужасом вспоминают вкус и пенку на его поверхности.

5.

Из брикета прессованного киселя можно было сварить целую кастрюлю ароматного густого напитка. Однако дети предпочитали употреблять концентрат в сухом виде: сладкое лакомство с кислинкой мало кого оставляло равнодушным. Ну кто из нас не грыз кисель в брикете? Я любил вишневый. © Yuri18vertigo / twitter

6.

Килька в томатном соусе была одним из гастрономических символов Советского Союза. Ее добавляли во всевозможные блюда: салаты, супы, котлеты, а также употребляли с хлебом в качестве закуски. В настоящее время многие покупают эти консервы, чтобы предаться ностальгии. Черный хлеб и килька в томатном соусе созданы друг для друга! © 24tema_ru / twitter

7.

Еще один излюбленный десерт детей прошлых десятилетий — сладкое кремообразное лакомство под названием «гоголь-моголь». Представляет собой взбитые с сахаром яичные желтки. Иногда добавляют еще молоко, сок, какао. Если в детстве вы не умоляли маму или бабушку сделать вам гоголь-моголь, то я не знаю, что у вас за жизнь такая. © aurevoirunami / twitter

8.

Каждое лето у детей появлялась возможность насладиться особенной вкуснятиной — пенкой, которая образуется при закипании ягодного варенья. Сладкую воздушную массу можно было есть прямо ложкой или намазывать на хлеб. Сварили 3 банки сливового варенья. Всплыли детские воспоминания: пенка от варенья, тазик на огне. Повеяло чем-то добрым. © yaal_n / twitter

9.

Если дома вдруг оказалось печенье и сливочное масло, было глупо упустить шанс и не соорудить из них вкусный десерт. Печенье смазывалось маслом и накрывалось сверху еще одним печеньем. Такой сэндвич отлично подходил к чаю или кофе.

10.

Невозможно было придумать перекус лучше, чем горбушка хлеба. Ее смазывали растительным маслом, посыпали солью и с аппетитом поглощали. Этот «бутерброд» отлично сочетался с зеленым луком вприкуску.

11.

Еще один способ подкрепиться горбушкой хлеба — натереть ее чесноком с «поджаристой» стороны. Получалось вкусно и полезно. Конечно же, гурманы комбинировали этот «рецепт» с предыдущим: использовали и масло, и чеснок.

12.

Накормить большую семью одной упаковкой пельменей было реально. Для этого готовили пельменный суп. Нужно было сварить в одной кастрюле нарезанный картофель и пельмени, после чего добавить поджарку из морковки и лука. Получалось сытное бюджетное блюдо.

13.

Кровянка — вид колбасы, которую готовят из свиной крови с добавлением рисовой, гречневой или перловой крупы. В настоящее время ее не так просто найти в магазинах, и покупают эту колбасу в основном гурманы.

14.

«Будешь есть кашу — вырастешь здоровым и сильным», — говорили многим из нас в детстве, ставя перед носом тарелку манки с маслом. Такой завтрак считался очень полезным. Однако позднее медики заявили, что манка проигрывает другим кашам по содержанию микроэлементов и детям лучше есть ее пореже.

15.

Многие помнят странную субстанцию в большой банке на кухне, которая была призвана превратить сладкий чай в прохладительный напиток с кислинкой. Наши мамы и бабушки верили в лекарственные свойства такого «лимонада». Сейчас мало у кого дома увидишь банку с этим зельем, зато аналогичный напиток продают под названием «комбуча». До сих пор вспоминаю свой шок, когда узнала, что вот этот странный чайный гриб из банки на кухне разливают по бутылочкам с красивыми этикетками и продают как модный здоровый напиток комбуча. © NkBasya / twitter

16.

Отлично с ролью жевательной конфеты справлялась древесная смола, в поисках которой ближайшие деревья тщательно обследовались детворой. Особой удачей было найти не до конца отвердевшую смолу, а с мягкой серединкой.