16 вещей, которые запрещены в Северной Корее

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Мир все больше интересуется этой закрытой страной. Ее лидер и правительство постоянно пытаются защитить народ от внешнего воздействия — к примеру, с помощью запретов на определенные прически и одежду. Все это только подогревает наш интерес к Северной Корее, населяющим ее людям и их образу жизни. AdMe.ru обнаружил 16 вещей, которые под запретом в КНДР, и вы можете увидеть их собственными глазами.

16. Западная мода

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил джинсы и некоторые другие виды западной одежды вне закона в двух регионах, граничащих с Китаем. Так Пхеньян пытается бороться с влиянием западной культуры, которая просачивается в страну от соседей.

15. Кока-кола

Из-за торгового эмбарго на кока-колу, введенного в отношении Северной Кореи, достать бутылку привычного напитка здесь проблематично. Однако известно, что некоторые элитные магазины в Пхеньяне продают аналоги кока-колы, которые производятся в Китае.

14. Прически

Ким Чен Ын одобрил всего 18 стрижек для женщин и 15 для мужчин. Ни одна из причесок не предполагает смены цвета, так что купить здесь краску для волос будет очень непросто!

13. Гигиенические прокладки

Одноразовые прокладки и тампоны в Северной Корее не продаются. Женщины пользуются прокладками многоразового использования.

12. Презервативы

Любые виды контрацептивов запрещены в Северной Корее. Найти там презерватив — сложная задача. Многие взрослые северокорейцы с радостью примут контрацептивы в качестве подарка.

11. Собственность

Правительство Северной Кореи обладает исключительными правами на землю и собственность. Это делает практически невозможным покупку и продажу домов или квартир. Тем не менее жители Северной Кореи нашли способы делать это, что привело к недавнему смягчению законов.

10. Дизайнерская обувь

Если вам случится, находясь в Северной Корее, отправиться на поиски туфелек от Маноло Бланик, спешим вас разочаровать. Дизайнерскую обувь здесь не достать, за исключением регионов, граничащих с Китаем, где можно приобрести изготовленные в Поднебесной туфли на шпильках.

9. Рождественская елка

Северная Корея — официально атеистическая страна. Все виды религиозных практик запрещены либо находятся под строгим наблюдением правительства. Поэтому вы не сможете ни купить, ни хранить дома никакие рождественские украшения, в том числе и елку.

8. «Старбакс»

Фото слева — шутка туриста, который привез стаканчик из кофейни «Старбакс» с собой в Северную Корею и запечатлел его на фоне агитплаката. На самом деле сети «Старбакс» в этой стране нет. Если же вам захочется выпить чашечку кофе в Пхеньяне, придется идти в одну из популярных кофеен сети Ryongwang.

7. Кабельное телевидение

В стране есть всего 4 официальных телеканала. Правительственная цензура настолько сурова, что никакого другого телевидения в стране нет.

6. Западные журналы

Пропагандистский аппарат Северной Кореи запрещает все типы иностранных газет и журналов. Правительство и специальные агентства следят за тем, что печатается в прессе. Здесь нет журналов о стиле жизни. Все, что могут читать северокорейцы, носит образовательный характер или связано с идеями Чучхе.

5. Wi-Fi и международная телефония

Из 15-миллионного населения Северной Кореи только у 1 млн граждан есть сотовые телефоны. Но звонить за рубеж они все равно не могут. Есть также ограничения на использование сети 3G. Иностранцы, въезжающие в страну, могут купить сим-карту, наоборот, только для звонков за границу.

4. Билеты на музыкальный концерт

Очень немногие иностранные исполнители могут выступать в Северной Корее. Так что на концерт любимой группы вы здесь не попадете. Единственной группой, которой разрешили приехать, стал словенский коллектив Laibach. Их концерт состоялся в Пхеньяне в 2015 году. Вместо этого люди могут посещать концерты местных исполнителей.

3. Apple

В Северной Корее существует ограничение на продажу любых современных высокотехнологичных устройств. Купить Apple iPad не получится. Зато Северная Корея разработала свой планшетный компьютер, который, по словам создателей, не хуже любого западного.

2. Спортивные автомобили

Еще одна роскошная покупка, которая почти на 100 % невозможна в стране, это спорткар. Купить дорогой спортивный автомобиль практически нереально из-за санкций, введеных в отношении Северной Кореи ООН и Евросоюзом.

1. Отпуск за рубежом

Жители Северной Кореи не могут выезжать на отдых в другие страны. Это нарушение прав человека, но северокорейцы, вероятно, об этом не знают.

Руководители Северной Кореи пытаются укрыть свою страну от влияния извне. Они запрещают многие вещи, но мир, в котором мы живем, движется вперед. Ожидать, что Северная Корея будет всегда оставаться прежней, нелогично. Люди и их образ жизни постепенно меняются благодаря северным и южным соседям. Какой запрет показался вам самым удивительным? Если вы бывали в Северной Корее, обязательно расскажите нам об этом!