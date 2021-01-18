16 вещей, которые пора перестать называть штуковинами

Подумайте, часто ли вы говорите: «Ну эта штука...», «Та, которая...», «То, чем держат...». Если бывает, то сядьте поудобнее: впереди занимательный урок расширения лексикона. Мы собрали слова из разных сфер и постарались сделать акцент на предметы и явления, с которыми сталкивался каждый из нас.

AdMe.ru уже сконцентрировался и готов запоминать новые слова. И вам советуем.

Снуд

Многие знают о том, что теплый вязаный шарф-капюшон называют снудом. Но это слово иностранного происхождения имеет и другие значения. Например, снуд есть у индюка. Да, именно так именуется отросток на лбу птицы. Если вы 100 раз видели этот выступ над индюшачьим клювом, но не задумывались о том, что это и как называется, то вам будет интересно узнать, что обычно это нарост бледно-розового цвета 2–3 см в длину. А когда самец начинает красоваться перед самкой, снуд наливается кровью, становится красным и увеличивается в размерах.

Кстати, у слова «снуд» есть и еще значение. Это головной убор в виде сетки из ткани или пряжи для удержания волос.

Литуратив

Зачеркивание слова или фразы — это прием коммуникации в интернете, который, оказывается, имеет собственное название. Такое преднамеренное перечеркивание слов стало популярно в сети в 2000-х годах.

Папер

Желобок между губой и носом можно назвать словом «папер». Интересно, что такое вертикальное углубление есть не только у людей, но и у других млекопитающих.

Перванш

Называя цвета, мы нередко употребляем составные слова, например «серо-зеленый», «зелено-коричневый» и т. д. Оказывается, для обозначения таких смешанных расцветок существуют специальные термины. Так, один из оттенков голубого с сиреневым именуется «перванш».

Вагитус

Первый крик новорожденного тоже имеет свое название.

Симулякр

Симулякр — это имитация человека или предмета, частичная копия. Например, картина, нарисованная по фотографии.

Ромпер

Конечно, такую одежду можно назвать просто комбинезоном с короткими рукавами и штанинами. Но если захотите щегольнуть знанием моды, то, увидев эту вещь, скажите «ромпер».

Зенитный фонарь

Крыши многих известных зданий, например Лувра, имеют стеклянные купола. Такая деталь в архитектуре называется «зенитный фонарь». Конструкция может быть в форме пирамиды, полусферы, открытой или застекленной.

Балясина

Еще интересное слово из архитектуры. Во многих домах ограждения балконов и лестниц состоят из отдельных столбиков. Они-то и называются «балясины».

Жардиньерка

Жардиньерки — это разнообразные конструкции для размещения в них цветов. Это могут быть корзинки, подставки, столики, похожие на табуреты. В разных языках употребление этого слова отличается. Так, французы чаще называют жардиньерками большие уличные кашпо для растений, а не комнатные приспособления.

Оттоманка

Оттоманка — это диван без спинки и подлокотников квадратной или полукруглой формы. На оттоманке можно посидеть как на кресле или использовать ее в качестве подставки для ног, расположившись на диване.

Молдинг

Декоративная планка из дерева, пластика или гипса в интерьере именуется молдингом. Этим же словом называют элемент отделки машин, защищающий от повреждений, например двери.

Глоссофобия

Некоторым из нас знаком навязчивый страх публичных выступлений. Такое явление имеет свое название — «глоссофобия».

Дисания

Наверное, все испытывали ощущение, когда нет сил встать с кровати. Оказывается, есть заболевание с таким симптомом. Если нежелание подниматься с постели становится хроническим — это дисания.

Лунула

Лунула, или лунка, — это видимая часть корня ногтя. Она выглядит как беловатый полумесяц на ногтях рук или ног.

Кстати, лунулой также называется плоское ожерелье бронзового века в форме полумесяца. Предполагается, что такие украшения изготавливались где-то в период между 2200–2000 годами до н. э.

Флоэма

Так называют длинные нити на кожуре банана с внутренней стороны. У них есть важное предназначение: они транспортируют питательные вещества, которые образуются при фотосинтезе, к плоду.