16 вещей, которые объединяют всех россиян в преддверии Нового года

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Новый год — праздник, который объединяет всех. Но прежде чем все станут одинаково счастливы, услышав бой курантов, каждому предстоит выполнить множество задач. Например, найти мандарины и выжить в супермаркете. И какими бы невыполнимыми они нам ни казались, мы совершаем маленькие подвиги, чтобы порадовать близких и себя.

AdMe.ru предлагает посмотреть на вещи, с которыми сталкивается каждый житель страны в преддверии Нового года и с его наступлением. Для чего? Чтобы ощутить единство и улыбнуться.

16. Подготовка начинается с квеста по супермаркету, чтобы запастись провизией на все праздничные дни

15. Помимо продуктов все запасаются терпением, потому что город превращается в гигантскую пробку

14. Но это нестрашно, ведь, стоя в пробке, можно любоваться тем, как украшены улицы города

13. Кому-то выдают подарки для детей на работе, но это не больше чем приятное дополнение

12. Поэтому после квеста по супермаркету за продуктами все равно придется совершить подвиг, отправившись на поиски подарков для близких

11. После всех квестов начинается практически самая увлекательная часть подготовки — украшение квартиры и елки

10. И у каждого к этому свой подход

9. С середины декабря начинают показывать фильмы, знакомые каждому с детства. И мы смотрим их до конца января

8. Кто-то 31 декабря с друзьями ходит в баню, а кто-то занимается приготовлением традиционных новогодних блюд и закусок

7. Главный атрибут Нового года — мандарины

6. Когда стол накрыт, время вспомнить о взлетах и падениях в уходящем году и проводить его

5. За 5 минут до наступления Нового года вся страна смотрит обращение президента

4. И не успеют пробить куранты, как в каждом дворе начнут запускать фейерверки

3. А чуть позже, уютно устроившись на диване, все начнут смотреть новогодние шоу, участники которых, кажется, не меняются десятилетиями

2. И 1 января улицы всей страны будут напоминать эпизод какого-нибудь постапокалиптического фильма

1. Но уже 2 января в городах вновь будет кипеть жизнь

С наступающим, дорогие читатели!