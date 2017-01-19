16 вещей из Японии, которые срочно должны появиться во всем мире

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Япония — уникальная страна. Каждый год там создают невероятное количество удивительных вещей. Глядя на все это великолепие, хочется, чтобы хотя бы самые яркие изобретения японских умельцев использовались по всему миру. AdMe.ru собрал для вас 16 гениальных вещей из Японии, которые, по нашему мнению, должны быть во всех странах.

1. Общественная зарядка

Физические упражнения выполняются в парках, школах и на предприятиях.

2.Удобная ориентация в метро

Каждой станции присвоен набор из цифры и буквы — таким образом ориентироваться сможет любой человек, который не знает японского языка.

3. Отправить и получить посылку можно в магазине

Отправлять посылки можно из любого магазинчика, который находится на каждом углу. И не нужно стоять в длинных очередях на почте.

4. Стаканчики со льдом для кофе

Продаются в FamilyMart и 7-Eleven. Вначале вы оплачиваете такой стаканчик со льдом, а потом на выходе наливаете в него кофе.

5. Автоматы с горячей водой для лапши

В магазинах, где продается лапша быстрого приготовления, на выходе стоят автоматы с горячей водой. Можно заваривать лапшу, не отходя от кассы.

6. Беговые дорожки возле парков

После работы любой может переодеться, положить вещи в шкафчик и отправиться на пробежку.

7. Вареные яйца в упаковке

Полезная вещь для тех, кто экономит свое время.

8. Туалеты с раковиной на бачке

Изобретение, которое экономит воду.

9. Заказ блюд из ресторана через торговый автомат

Стоят эти автоматы прямо на входе в ресторан.

10. Держатель для зонта на велосипедах

Гениальное изобретение для любого средства передвижения. Теперь никакая непогода не будет страшна!

11. Общественные бани — сэнто

Отличное место отдыха после работы. А входной билет в такие сауны стоит сущие копейки — дешевле коктейля в баре.

12. Терка для масла

И не нужно мучиться, пытаясь идеально размазать холодное масло по хлебу.

13. Бесплатные зонты

На остановках и улицах часто можно увидеть ящики с зонтами. В случае дождя каждый прохожий абсолютно бесплатно может взять оттуда зонт, а потом вернуть его в такой же первый попавшийся ящик.

14. Автоматическая велосипедная парковка

Чтобы решить проблему парковки двухколесного транспорта, городские власти приняли решение об установке подземных автоматических велопарковок. Внешне парковка похожа на лифт: оплатив услугу и установив велосипед на рельсы, нужно подождать, пока откроются двери, далее система все сделает сама. Чтобы получить велосипед обратно, к сканеру у дверей парковки нужно поднести карточку, полученную при оплате.

15. Охлаждающий спрей

Этот спрей отлично охлаждает кожу в жаркий летний день. Он также бывает в виде геля, охлаждающее действие которого длится несколько часов, и пены, при нанесении которой вы чувствуете, будто льете на кожу холодную газировку.

16. Упаковка Dispen Pak

Мегаудобная упаковка для жидких приправ и соусов. Сгибаете ее посередине — и содержимое аккуратно выдавливается из отверстия в центре.