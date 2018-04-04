16 обычных вещей в американских школах, которые у нас вызывают удивление

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Каждая школа — отдельный организм со своими особенностями и ценностями. Одна из таких ценностей — абсолютный комфорт. Именно поэтому в большинстве американских школ можно увидеть непривычные для нас вещи, например спиральную горку вместо ступеней или парту с велосипедными педалями. А все — ради удовольствия учеников.

AdMe.ru сделали подборку фотографий учебных заведений Америки, при одном взгляде на которую вы точно скажете: «Хотим так же!»

Во дворе школы стоит стол с солнечными батареями и специальными USB-разъемами, от которых ученики могут зарядить свои устройства

Собаки ждут детей-первоклассников, чтобы помочь им справиться с переживаниями в первый учебный день

А в этой школе есть собственная ферма, на которой разводят альпака. Недавно одна из самок стала мамой, поэтому школьники в свободное время помогают ухаживать за животными

Вот такие необычные стулья с педалями есть в классе у первоклассников. Во время обучения дети могут двигаться. Это помогает им справляться с гиперактивностью

Практически возле каждой школы есть парковка, ведь водительские права в Америке получают в 16 лет. Это парковка для автомобилей у старшей школы

«Если ты читаешь это, значит, я опаздываю».

А это паркомат для скейтбордов учеников средней школы, у которых еще нет разрешения на вождение автомобиля

Здесь свой транспорт могут оставить самые маленькие ученики

Некоторые учителя занимаются благотворительностью. Например, один из школьных учителей организовал бесплатный стол с различными принадлежностями. Их может взять любой ученик, который забыл свои канцтовары дома или по каким-то причинам не может их иметь

В школах Америки есть специальные комнаты, в которых преподаватели и ученики могут разогреть домашнюю еду и поесть. У некоторых школьников еще недостаточно жизненного опыта, поэтому и случаются вот такие казусы

Доска для телефонов, которые сдают ученики старшей школы на время урока

Спиральная горка для учеников, которые не хотят тратить свое время на унылый спуск по ступеням

Несколько раз в году ученикам этой школы разрешают прийти на учебу в наряде, который будет копировать повседневный образ любимого учителя. Парень договорился со своим учителем, чтобы они пришли в одинаковой одежде

Перед началом каникул учитель подключил приставку Nintendo, чтобы его ученики смогли повеселиться в последний школьный день

Пижамный день в начальной школе, когда абсолютно все приходят в своих костюмах для сна. Учитель проводит урок литературы для начальных классов в непринужденной обстановке

Хоккейная команда старшей школы Миннесоты отстаивает свою честь на чемпионате мира по хоккею. Стоит отметить, что в этом штате хоккей считается самой популярной спортивной игрой, а игроками являются более 6 500 учеников из 256 учебных заведений

Бонус: ежегодно после сдачи всех экзаменов ученики старших классов исполняют интересную традицию, подбрасывая вверх экзаменационные бланки, которые им уже не пригодятся