16 твитов от фанатов чтения, спорить с которыми боятся даже учителя литературы
Чтение книг более 3,5 часов в неделю существенно повышает шансы на то, чтобы стать долгожителем, выяснили ученые. Пока исследователи не до конца понимают, как именно любовь к литературе продлевает жизнь, но предполагают, что дело в увеличении количества связей между мозговыми клетками: это может снижать риск нейродегенеративных заболеваний.
Мы в AdMe.ru тоже обожаем читать, а еще любим посмеяться. Поэтому тема сегодняшней подборки — книги и юмор (который, как известно, также способствует тому, чтобы жить дольше). А в бонусе — твит для тех, кто без книги совсем никуда не может выйти. Даже в виртуальное пространство.
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Бонус для тех, кто без книги не то что в туалет — даже в интернет выйти не может
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