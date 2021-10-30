16 трюков по позированию, которые помогают звездам всегда классно получаться на фото

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Знаменитости знают: залог удачной фотографии — это не только правильно подобранный наряд, идеальная прическа и макияж, но и эффектный ракурс. У каждой звезды он свой, фирменный. Кристен Стюарт, к примеру, чуть наклоняет шею в сторону, а Пэрис Хилтон на фотографиях почти всегда скрещивает ноги.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие позы помогают селебрити удачно получаться на снимках, и уже взяли некоторые приемы себе на вооружение.

Ни одна фотосессия Рианны не обходится без томного взгляда из-за плеча

Дженнифер Лоуренс всегда позирует перед камерой, держа одну руку на бедре или талии

А Джордж Клуни частенько потирает руки, будто бы предвкушая очередную награду

Кристен Стюарт наклоняет шею в сторону и слегка приподнимает другое плечо

Жизель Бюндхен кокетливо сгибает ногу

Айшвария Рай подчеркивает свою уверенность позой «двойная рука»

Дженнифер Энистон крепко держится за звездных партнеров

Пэрис Хилтон скрещивает ноги почти на всех фотографиях

А Дженнифер Лопес помогает выглядеть безупречно нога, выставленная вперед

Виктория Бекхэм также пользуется этим правилом и одновременно слегка отклоняет туловище назад

Кэти Перри сгибает одну ногу в колене и сводит плечи вперед

Роберт Паттинсон очень беспокоится за свою прическу и поправляет волосы почти на каждом мероприятии

Аманда Сейфрид широко расставляет ноги

Ева Мендес отправляет поклонникам воздушные поцелуи

А Пенелопа Крус, словно королева, посылает присутствующим пламенные приветы

Ну а Николь Кидман скромно держит руки на животе